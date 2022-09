Susza może odbić się na stabilności politycznej Turkmenistanu

Fala upałów to kolejne wydarzenie podcinające bezpieczeństwo żywnościowe Turkmenistanu. Borykające się z katastrofą żywnościową społeczeństwo stanęło przed kolejnym wyzwaniem. Może to odbić się na stabilności politycznej centralnoazjatyckiej republiki, której młody prezydent dopiero konsoliduje władzę odziedziczoną po ojcu.

Turkmeni nie odczuli tak silnie zeszłorocznej suszy, która boleśnie uderzyła w kirgiskie i kazachskie rolnictwo. W tym roku sytuacja jednak uległa pogorszeniu, co już w miesiącach wiosennych sygnalizowały władze Kirgistanu. Corocznie pogłębiający się niedobór wody w Azji Centralnej był przewidywany przez ekspertów od zmian klimatycznych, ale nikt nie przypuszczał, że załamanie nastąpi tak szybko.

Najmocniej restrykcje w dostawach wody odczuwa nawet stołeczny Aszchabad. W niektórych dzielnicach woda jest wyłączana od godziny 8 rano i dostępna dopiero po zmroku. Ze względu na autarkiczny charakter autorytarnych rządów Serdara Berdymuchamedowa dane o faktycznej sytuacji wodnej w republice są niepełne i pochodzą z nieoficjalnych źródeł, głównie nielicznych niezależnych dziennikarzy, którym udaje się wjechać do kraju. Biorąc pod uwagę, że w odległych od stolicy regionach temperatury nie spadają poniżej 50 st. C, dostęp do wody jest tak prawdopodobnie jeszcze bardziej utrudniony. Już w czerwcu w niektórych wilajetach (okręgach) woda w kranie płynęła tylko przez jedną godzinę rano i dwie godziny wieczorne. Przez ostatnie dwa miesiące stan wód uległ dalszemu obniżeniu.

Prezydent Berdymuchamedow, który przejął w marcu władzę od ojca, może on coraz bardziej obawiać się o stabilność swoich rządów. Społeczeństwo, zmęczone brakiem żywności i perspektyw na poprawę sytuacji, a dodatkowo pozbawione dostatecznej ilości wody, może w każdej chwili w gwałtowny sposób okazać swoje niezadowolenie.

W celu zażegnania nadciągającej katastrofy, prezydent „zasugerował” stworzenie systemu uzdatniania wody z Morza Kaspijskiego. Postawienie urządzeń odsalających jest jednak tylko relatywnie prostym do realizacji etapem. Pojawia się bowiem realny problem logistyczny, jak dostarczyć wodę do stolicy - zgodnie z sugestią prezydenta w pierwszej kolejności - i do najbardziej potrzebujących regionów. Budowa takiego systemu wymaga środków finansowych i przede wszystkim czasu. O ile ze sfinansowaniem projektu, który jeszcze nie powstał, władza jest w stanie sobie poradzić, o tyle na cierpliwość społeczeństwa raczej liczyć nie powinna.

