Susza może powstrzymać policję od używania armatek wodnych

Francuski minister środowiska i spójności terytorialnej Christophe Bechu przed kilkoma dniami powiedział w jednym z wywiadów, że kończąca się zima została uznana za najbardziej suchą od 1959 roku. Przekazał także, że już teraz należy nakazać ograniczenie zużycia wody.

Pierwszy raz na sprawę zwrócili uwagę w minionym tygodniu dziennikarze lokalnego dziennika "Le Progres", który ukazuje się w Lyonie. Przy okazji tłumienia i rozganiania demonstrantów, kolejny raz protestujących przeciw wprowadzonej we Francji reformie systemu emerytalnego, policja i żandarmeria narodowa użyły armatek wodnych.

Sprawą zainteresowały się organizacje ekologiczne, które zadały publiczne pytanie: dlaczego, w dobie nawoływania przez administrację rządową obywateli i firm do oszczędzania wody, miliony litrów wody zdatnej do picia używane są do polewania przeciwników reformy i w efektcie trafiają do kanalizacji miejskiej.

Ekolodzy sprzeciwiają się stosowaniu armatek wodnych do rozpędzania manifestantów we Francji

Na początku marca minister środowiska i spójności terytorialnej Christophe Bechu zaprosił prefektów ze wszystkich departamentów, aby poinformować ich o tym, że kończąca się właśnie zima była najbardziej sucha od 1959 roku i zasoby wody są na ekstremalnie niskim poziomie.

Jedną z propozycji było przygotowaniem zarządzeń mających na celu racjonowanie wody już od początku kwietnia 2023 roku i ustalenie limitów zużycia dla przemysłu i rolnictwa. Tymczasem przy okazji kolejnej, dziesiątej już akcji protestacyjnej służby porządkowe używają armatek wodnych do gaszenia pożarów na ulicach i powstrzymywania manifestantów.

Do jednego zbiornika pojazdów napełnia się od 4 do 10 tysięcy litrów wody pitnej

W zależności od typu pojazdu do zbiorników nalewanych jest jednorazowo od 4 do nawet 10 tysięcy litrów. W razie potrzeby woda jest uzupełniania z hydrantów przeciwpożarowych oraz kanalizacji miejskiej.

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele CRS (Compagnies Republicaines de Securite) czyli oddziałów policji przeznaczonych do ochrony porządku publicznego i tłumienia zamieszek i manifestacji, którzy przekazali, że w żadnym z miast, w których do tej pory użyto na masową skalę armatek wodnych, nie ma wprowadzonych żadnych obostrzeń dotyczących zużycia wody.