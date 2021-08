Susza pustoszy Azję Centralną

Po okresie pandemicznego lockdownu, który mocno uderzył w gospodarki Azji Centralnej (zwłaszcza te najsłabsze - Tadżykistan i Kirgistan), region staje znów przed kolejnym rujnującym wyzwaniem: trwającą od maja suszą. Problem niewystarczającej ilości wody pitnej był od dawna prognozowany przez ekspertów zajmujących się zmianami klimatycznymi i zagadnieniami hydrologicznymi, ale chyba nikt nie spodziewał się, że ten przerażający scenariusz zacznie się spełniać tak szybko.

Frustracja, rozpacz i gniew

Powodem jest oczywiście wysychanie pastwisk i rosnące ceny paszy, które czynią hodowlę nieopłacalną. W konsekwencji rolnicy stoją przed tzw. diabelską alternatywą: albo pozwolą zwierzętom umrzeć z głodu, albo uczynią swą produkcję nieopłacalną i zbankrutują, albo wybiją stada, by uratować choć część dochodów...Cokolwiek wybiorą, wiedzą, że i tak przegrali... Niektórzy rolnicy wciąż walczą, starając się wykarmić zwierzęta mieszanką resztek swoich posiłków z mielonym kartonem, którego zdobycie też zaczyna być już problemem.W tle pozostaje jeszcze problem zadłużenia gospodarstw, gdyż wiele z nich rozwijało się dzięki atrakcyjnym formom finansowania. W obecnej sytuacji zostały one pozbawione szans na spłatę kredytów i zapewnienie dochodów w przyszłości, gdyż odbudowanie utraconych stad wymaga lat pracy i kapitału, do którego już nie będą mieli dostępu.Można przyjąć, że rząd kazaski zareaguje na powstały problem i szybko opracuje program wsparcia dla tej grupy hodowców. Trzeba tu zwrócić uwagę, że Kazachstan, będący najzamożniejszą republiką regionu, jest w stanie wesprzeć swoje rolnictwo w kryzysowej sytuacji.W przypadku Kirgistanu, Tadżykistanu czy Turkmenistanu mieszkańcy wsi i miast de facto będą zmuszeni radzić sobie z kryzysem i jego skutkami sami.Tragedia tysięcy rolników i hodowców w Kirgistanie, Kazachstanie i Uzbekistanie zaczyna coraz silniej przekształcać się w ogólnospołeczne niezadowolenie. Z jednej strony są rolnicy, którzy stracili wszystko, z drugiej - miejskie społeczeństwo, w które uderzają szybko rosnące ceny (np. popularna w Azji Centralnej marchew zdrożała o 700 proc.). Trudno o bardziej integrujące społecznie doświadczenie...W Kazachstanie skala oskarżeń rządu centralnego i rządów lokalnych o lekceważenie symptomów suszy, brak działań zabezpieczających rolnictwo i zaniedbania w tej sferze gospodarki, zaczyna mieć coraz bardziej masowy charakter, choć jeszcze nie są to zorganizowane wystąpienia.Nie ma wątpliwości, że rząd kazaski, skupiony na nowych technologiach i rozwoju gospodarki po lockdownach, nie podjął w porę działań, które mogłyby znacznie ograniczyć straty w rolnictwie. Dopiero w lipcu, gdy skala strat w stadach stała się głośna w całym regionie, ministerstwo rolnictwa w trybie kryzysowym zaczęło organizować dostawy siana i paszy z innych regionów republiki, pilnując przy tym utrzymania stałych cen.Jednocześnie wprowadzono na 6 miesięcy zakaz eksportu paszy i ziarna wykorzystywanych jako pożywienie dla zwierząt hodowlanych. Na razie nikt nie mówi o potencjalnych odszkodowaniach, ale można się spodziewać, że rząd kazaski podejmie kroki w tym kierunku, aby uniknąć społecznego gniewu i poprawić swoje notowania.Znacznie trudniejsza sytuacja panuje w Kirgistanie, republice pogrążonej w kryzysie gospodarczym i finansowym, nie mającej praktycznie żadnych finansowych możliwości zadośćuczynienia rolnikom za poniesione straty.Ministerstwo rolnictwa posunęło się nawet do kuriozalnego w tej sytuacji stwierdzenia, że winę ponoszą rolnicy, którzy uprawiają wodochłonne zboża, arbuzy, melony i rośliny jagodowe..Tymczasem w prowincji Chui narasta konflikt między okradającymi się z wody rolnikami, którzy nocami blokują i odwracają jej przepływ w kanałach nawadniających.W zasadzie jedyną reakcją władz na te wydarzenia stała się ochrona zbiorników wody i kanałów nawadniających przed nielegalnymi ingerencjami w przestarzałą i nieefektywną infrastrukturę. W odpowiedzi zdesperowani rolnicy zablokowali główną drogę łączącą Osz z Biszkekiem, żądając od władz podjęcia działań rozwiązujących problem niedoborów wody.Lokalne władze zobowiązały się do poprawy drożności kanałów i zmniejszenia strat transportowanej nimi wody, a także wykopania systemu studni. Te działania, jakkolwiek pożądane i potrzebne, są spóźnione i nie rozwiązują problemu rosnących z dnia na dzień strat, które szacowane są już na 30-35 proc. rocznych zbiorów zbóż i 15 proc. wszystkich innych upraw.Susza i problem niedoboru wody dotknął też Uzbekistan, choć skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza niż we wspomnianych republikach. Niemniej, odczuwalny brak „płynnego złota” i lęk przed niepewną przyszłością spowodował wzrost zatargów, a nawet starcia między rolnikami w prowincji Namangan (Kotlina Fergańska).Napięcie, wynikające z obaw o równoprawny dostęp do wody, zaczyna narastać również w zachodnich regionach republiki - między gospodarstwami prywatnymi i państwowymi.Zasobny w wodę Tadżykistan nie odczuwa jeszcze zauważalnych problemów z dostępem do wody na terenach wiejskich, ale w niektórych ośrodkach miejskich coraz częściej zdarzają się problemy z wodą (np. w trzecim co do wielkości mieście Kulab). Podobne kłopoty zaczynają też dotykać mieszkańców największego kazaskiego miasta Ałmaty, a także Uralska.Wśród ośrodków miejskich najtrudniejsza jest sytuacja w Turkmenistanie, który od kilku miesięcy balansuje na skraju katastrofy żywnościowej. Teraz do problemów z dostawami podstawowych artykułów spożywczych doszedł jeszcze coraz dotkliwszy brak wody.... Jednak - w odróżnieniu od wspomnianych wcześniej republik - woda dostarczana w cysternach nie jest za darmo – kosztuje 5 manatów (ok. 6 zł) za 20 litrów (średni dochód to 1400 manatów).Można się spodziewać, że sytuacja w republice będzie się pogarszać, bo wciąż trwa fala upałów z rekordowymi temperaturami, utrzymującymi się na poziomie 50 st. C (7 lipca w prowincji Lebap zanotowano 55 st. C).