Świat broni się przed nową epidemią z Chin

Na lotniskach w Europie, Indiach, Stanach Zjednoczonych i Japonii pasażerowie przylatujący z Chin i Hongkongu muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Świat boi się nowej epidemii.

Od dziś na paryskich lotniskach Roissy Charles de Gaulle i Orly wszyscy pasażerowie przylatujący z Chin i Hongkongu mają obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, który został wykonany na 48 godzin od odlotem.

Świat ponownie zaczyna się bać nowej fali epidemii, rozwijającej się w przyspieszonym tempie w ciągu ostatnich kilku tygodniu. Władze chińskie w końcu października podjęły decyzję o odejściu od strategii zero Covid polegającej na zamykaniu całych miast i prowincji i wprowadzaniu obowiązkowej kwarantanny.

W obliczu spowolnienia gospodarczego, które pojawiło się w gospodarce, władze w Pekinie uznały, że ograniczenia w działalności biznesowej są zbyt kosztowne i od listopada nie jest już nawet prowadzona centralna ewidencja osób zakażonych.

Kolejnym rozwiązaniem w polityce luzowania obostrzeń jest zgoda dla obywateli tego roku na wyjazdy zagraniczne. Nowe przepisy wchodzą w życie już 8 stycznia tego roku. To oznacza niebezpieczeństwo niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa po całym świecie.

Świat obawia się kolejnej odsłony chińskiej pandemii koronawirusa

W związku ze zbliżającym się Chińskim Księżycowym Nowym Rokiem, który w tym roku przypada 22 stycznia, miliony Chińczyków będą odwiedzać rodziny w kraju, ale także wybierą się do rodzin mieszkających w innych krajach azjatyckich oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Z tego powodu na kanadyjskich i amerykańskich lotniskach zorganizowano już specjalne punkty odpraw dla pasażerów przylatujących z chińskich miast. Obok konieczności posiadania negatywnego wyniku badania, na miejscu wykonywane są tak zwane szybkie testy.

Podobne rozwiązania wprowadziły Indie, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa nie wspominając o państwach europejskich. Zwłaszcza Włochy są wyczulone na możliwość nowej fali pandemii. Nie tak dawno na mediolańskim lotnisku Malpensa zbadano pasażerów, którzy przylecieli tranzytem przez Dubaj. W jednym samolocie stwierdzono 35 osób z pozytywnym wynikiem testu, zaś w drugim było aż 62 zakażonych.

Na europejskich lotniskach testy dla pasażerów przylatujących z Chin stały się obowiązkowe

Według pracowni badawczej Health Metrics and Evaluation (IHME) z University of Washington School of Medicine ograniczenie przez władze chińskiej restrykcji covidowych może skutkować gwałtownym wzrostem liczby chorych. Dziennie może nawet umierać do 9 tysięcy osób. Pytanie, jak w takiej sytuacji zachowają się władze chińskie.

Jak do tej pory polski resort zdrowia nie wprowadził żadnych ograniczeń dla pasażerów, którzy przylatują do Polski po pobycie w Chinach, Hongkongu i Makau. Przy okazji kontroli na lotniskach nie są wymagane negatywne wyniki testów. Może jednak warto weryfikować czy pasażerowie nie są nosicielami koronawirusa zanim znów będziemy mieli do czynienia z kolejną fali pandemii.