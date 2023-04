Świat chasydów na zdjęciach Agnieszki Traczewskiej na wystawie w Montrealu

Wystawa fotografii Agnieszki Traczewskiej „Rekindled World”, o odradzającym się świecie chasydów, otwarta została w Montrealu we wtorek, w dniu pamięci o Holokauście.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wystawa jest pokazywana w galerii w Outremont, dzielnicy, gdzie mieszka wielu ultraortodoksyjnych Żydów. "To dla mnie poruszające, że moja wystawa jest pokazywana w tej chasydzko - frankofońskiej dzielnicy. Ulice w Outremont, gdzie chasydzi mieszają się ze swoimi nieżydowskimi sąsiadami, przypominają mi rzeczywistość, w jakiej żyli kiedyś polscy Żydzi. Ten świat, skazany podczas wojny na zagładę, jednak się odradza" - powiedziała w rozmowie z PAP Agnieszka Traczewska.

Wyjaśniając dlaczego tak trudno dokumentować fotografiami społeczność chasydzką Traczewska zwróciła uwagę, że chasydzi świadomie zamykają się w swoich społecznościach.

"Chasydzi spotkani na ulicy zgodnie z tradycją i zasadami starają się minimalizować kontakt. Np. chasyd nie może odezwać się do kobiety spoza swojej rodziny. Ich życie skupione jest na rodzinie i społeczności; programowo nie podejmują interakcji ze światem zewnętrznym, tak są nauczeni. Jest tak dla bezpieczeństwa, komfortu, także dlatego, by dzieci nie kodować informacjami ze świata zewnętrznego. Przykład: dziewczynka ma chodzić w długiej spódnicy, z długimi rękawami i widzi sąsiadkę w tym samym wieku, która biega z gołym pępkiem i w mini, a trudno wytłumaczyć dziecku, dlaczego świat jest tak różny i dlaczego trzeba się sztywno trzymać swoich zasad" - dodała.

"Dla zrozumienia chasydów konieczna jest znajomość negatywnego doświadczenia. W niedzielę, gdy organizowaliśmy wystawę, jeden z dwóch chasydów reprezentujących chasydzką społeczność Outremont, powiedział, że jego węgierska babcia przeżyła Holokaust, ale jej rodzeństwo zostało zabite z powodu donosu sąsiadów. Od dziecka więc słyszał, by uważać na kontakty ze światem zewnętrznym, bo nawet jeśli ktoś się uśmiecha i żyje się obok niego przez całe życie, to może zdarzyć się coś, co doprowadzi do zdrady" - powiedziała Traczewska.

"Ci, którzy chcą zobaczyć chasydzki świat bardziej z bliska, muszą dowiedzieć się czegoś o zasadach, ponieważ bez tego nie da się ani zauważyć szczegółów, ani ich znaczenia" - podkreśliła fotografka.

"Chasydzki tłum sprawia wrażenie jednolitego i anonimowego. Chasydzi wyglądają bardzo podobnie w swoich chałatach, kapeluszach i z pejsami. Teraz gdy patrzę przez szklaną ścianę galerii w Outremont, od razu wiem, który z chasydów jest chasydem Vizhnitz, który jest chasydem Belz, który jest chasydem Ger, czyli z Góry Kalwarii, a który Bobow, czyli z Bobowej. W tych pozornie jednolitych ubraniach jest wiele niuansów. Chociażby kapelusz: czy ma duże rondo, czy jest płaski, czy jest przekrzywiony. Ale to są informacje skierowane do wewnątrz. Rozmaite chasydzkie dynastie różnią się stopniem ortodoksji czy przestrzeganymi zasad, więc warto je znać. Ja taką pracę musiałam wykonać na pewnym etapie tej mojej archeologicznej peregrynacji. Bez tego zostałabym odrzucona" - powiedziała Traczewska.

Zwróciła uwagę, że chasydzi nie są zainteresowani nawiązywaniem dialogu, a ich świat zapewnia wszystko, czego potrzebują. "Rozumieją jednak, na obecnym etapie, gdy moja praca jest rozpoznawalna dla świata zewnętrznego, że tworzę nowy rozdział wizualnego opisania współczesnego chasydzkiego świata. I robię to z pełnym zaangażowaniem. Jest to powód, by uelastycznili swoje zasady pozwalając mi na obecność. W ich świecie kobieta nie miałaby wstępu tam, gdzie np. gromadzą się tylko mężczyźni, więc moje fotografie są często wynikiem zgody na wyjątek. Myślę, że wierzą, że jest sens w budowaniu mostów".

Traczewska podkreśliła, że po uzyskaniu zaufania ogląd chasydzkiego świata diametralnie się zmienia. "Ten świat wybucha emocjami, ciepłem, wartościami takimi jak wsparcie, dzielenie się i nagle widzimy dwie rzeczywistości pozornie niezestawialne. Starałam się tą wystawą pokazać jak ten świat wygląda nie z perspektywy ulicy, tylko z perspektywy świąt, uroczystości, w których bierze udział cała społeczność. W swojej wystawie pokazuję, że można ich zrozumieć, że można doświadczyć zastrzyku uczucia. Jestem żywym przykładem, że do tego świata można znaleźć klucz, że nie jest on zamknięty na sto procent, ale trzeba zacząć od okazania szacunku".

Wystawa zdjęć Agnieszki Traczewskiej pochodzących z albumu "Rekindled World" została zorganizowana wspólnie przez dzielnicę Outremont i Konsulatem Generalnym RP w Montrealu. Potrwa do końca maja br. Wystawie towarzyszą związane tematycznie konferencje i spotkania.

Z Toronto Anna Lach