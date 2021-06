Świat stoi otworem przed polskim biznesem

Pandemia była szokiem, ale umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie stworzyła, może dać ogromny impuls polskim firmom szukającym nowych rynków zbytu. Pytanie tylko, jak biznes może odnaleźć się w tych nowych realiach, gdzie szukać wsparcia... I - przede wszystkim - w którą stronę świata zerkać, szukając kontrahentów?

Efektem tych wąskich gardeł na rynku globalnym może być bardziej protekcjonistyczna polityka państw na różnych poziomach, chęć uniezależnienia pewnych sektorów od zagranicy.Zmorą czasu pandemii okazały się przerwy w łańcuchach dostaw, co wymusiło przyspieszenie już istniejących trendów w organizacji globalnych łańcuchów dostaw.Firmy chcą zatem przede wszystkim zwiększyć nacisk na dywersyfikację dostaw, po drugie przyspieszyć digitalizację (przedsiębiorstwa o wysokim stopniu cyfryzacji lepiej dopasowały się do pandemicznych realiów w obliczu niedoboru komponentów), a po trzecie - położyć nacisk na "zielone" cele środowiskowe i zrównoważony rozwój (zmieniło się otoczenie – na zielony rozwój naciskają politycy, korporacje zarządzające aktywami i banki)."Zielone cele" i konsekwencja w ich realizacji będą miały wpływ na wybór kontrahentów przez firmy na całym świecie. Muszą wziąć to pod uwagę polskie przedsiębiorstwa planujące międzynarodową ekspansję.Zwrócił na to uwagę podczas dyskusji również. Jego zdaniem pandemia przyspieszyła tendencję widzianą już wcześniej – chodzi o szeroko rozumianą ekologię.- Konsument głosuje portfelem – jest skłonny więcej zapłacić za produkt, który uważa za czysty, bezpieczny - mówił Mrożek.Nowi kontrahenci będą również dobierani pod kątem bliskości geograficznej i stabilności prawa – tutaj, zdaniem Rafała Beneckiego, jesteśmy dobrym partnerem.Z tą tezą zgodził się. Jego zdaniem polscy przedsiębiorcy już odnaleźli się w nowych realiach – skorzystali z tego, że kontrahenci, zmuszeni do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i odcięci od dostaw z Chin, rozpoczęli poszukiwania "bezpiecznych" partnerów. W to miejsce mogły wskoczyć firmy z Polski.Gdzie w przededniu nieuchronnych zmian w łańcuchach dostaw jest Polska? Jak ocenia Rafał Benecki, z recesji pomogą nam szybko wyjść dwa elementy polskiej gospodarki – handel i przemysł.- Na dobrą sprawę wyjście z recesji nastąpiło już w I kwartale tego roku, jeszcze zanim znieśliśmy lockdown i ograniczenia, właśnie dzięki przemysłowi i handlowi - ocenia ekonomista ING.Polska rośnie jako ważny partner międzynarodowy - dla Niemiec jesteśmy już 3. rynkiem eksportowym (jeszcze niedawno byliśmy na 4. miejscu).Jak podkreśla Rafał Benecki, w produkcji polskiego przemysłu, a co za tym idzie - w strukturze naszego eksportu, powoli rośnie udział towarów bardziej przetworzonych, jak baterie litowo-jonowe, sprzęt AGD czy elektronika.Wciąż jesteśmy głównie producentem towarów z niską ceną i niską marżą. Ale to się zmieni, choć zmiany będą tu ewolucyjne, nie rewolucyjne. Warto się do tego przygotować, by jeszcze więcej biznesu przyszło do Polski – podkreśla Benecki.Polskie firmy w procesie wyjścia na światowe rynki mogą liczyć na pomoc wielu instytucji, zarówno państwowych, jak i prywatnych.Sporo dzieje się tu ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. By wspomóc polski biznes szukający szans eksportowych, PAIH w zeszłym roku podpisała porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wspólnie z placówkami dyplomatycznymi stara się promować polski biznes za granicą.Prezes PAIH Krzysztof Drynda wspomniał również o dwóch projektach, które mają sprzyjać zacieśnianiu więzi między polskimi i światowymi firmami.- "Poland. Business Haurbour" to program skierowany dla białoruskich firm IT – w ten sposób chcemy przyciągnąć je do Polski. Wkrótce ruszamy z programem "Poland Gateway to Europe" skierowanym do rynku brytyjskiego. Chcemy wykorzystać szansę na wypełnienie luk i nisz, które pojawiły się w związku z brexitem - mówił Drynda.Jak zaznaczył prezes PAIH, promocja polskiej gospodarki to problem wielowątkowy.- Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii pracujemy nad strategią, która ma wspomóc polski eksport. Chcemy dzięki niej zwiększyć udział eksportu do krajów pozaunijnych (w tej chwili 80 proc. polskiego eksportu trafia na rynki krajów Unii), a także zwiększyć samą liczbę eksporterów - powiedział.Zwrócił przy tym uwagę, że o ile sumaryczna wartość polskiego eksportu jest spora, o tyle jest u nas stosunkowo nieduża liczba eksporterów - i tu widzi spory potencjał.- Mamy w Polsce znakomitych przedsiębiorców ze świetnymi produktami i usługami, ale czasem brakuje wiedzy, że mogliby się oni odnaleźć na rynkach międzynarodowych... - ocenił Krzysztof Drynda.Tę wiedzę mogą dać polskim firmom np. banki.- Banki to nie tylko źródła finansowania łańcuchów dostaw, ale również "pas transmisyjny" wiedzy i doświadczeń z tego, co dzieje się na innych rynkach. Banki mają wiedzę i dostęp do badań z zagranicznych rynków, do których nie mają dostępu przedsiębiorcy - mówił Michał H. Mrożek.Jak przypomniał wiceprezes ING, coraz częściej mówi się dziś, że banki to również banki informacji, a nie tylko kapitału i mogą być dużą pomocą w solidnym przygotowaniu firmy do ekspansji.Jak Polska postrzegana jest za granicą. Jaki mamy PR?- Od 4-5 lat widać obecność polskich firm w Hiszpanii. Wcześniej za wymianą między tymi krajami odpowiadały głównie firmy hiszpańskie. Ostatnio się to zmienia - mówiłJego zdaniem brakuje nam jeszcze "nieco tego brandingu", tego "Made in Poland" i to nie tylko w Hiszpanii, ale na całym świecie. Przywołał tu choćby zmieniające się w ostatnich latach logo Polski, co daje efekt braku ciągłości.Sosnowski zwrócił uwagę, że Hiszpania może być platformą ekspansji do krajów Ameryki Łacińskiej, z czego skorzystała już niejedna polska firma. Ale - jego zdaniem - wciąż brakuje po polskiej stronie wysiłku, by wypromować się w tym regionie.zwrócił uwagę, że sytuacji gospodarczej, zmian w łańcuchach dostaw i perspektyw na przyszłość nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od ogromnych sum, które trafiają do Polski z Unii Europejskiej.Jak zaznaczył, mimo pandemii mamy ciągłość w dostępie do środków unijnych i szanse na odbicie są naturalne.- W gospodarki wpompowano duże pieniądze i zostaje tylko kwestia tego, jak aktywnie działać na rynku wspieranym przez państwo – mówił Krzysztof Niemiec.Według niego nasz eksport musi być pochodną wykorzystania środków unijnych.– W dwóch perspektywach od 2007 roku pozyskaliśmy już 207 mld euro. Plan Marshalla dla całej Europy Zachodniej był warty w przeliczeniu 130 mld euro. Przykład Hiszpanii, która wcześniej niż my pozyskała unijne środki, pokazuje, że jeśli umiejętnie je wykorzystać, można odnieść spore korzyści – uważa Krzysztof Niemiec.Jak wyglądał okres pandemii, jak wpłynął on na łańcuchy dostaw i jak kształtują się perspektywy – tak krajowe, jak i zagraniczne – z punktu widzenia zarządzających polskimi firmami?nadzorował budowę największej inwestycji w historii przedsiębiorstwa – nowoczesnej warzelni soli w Niemczech, o wartości 140 mln euro. Przypadła ona akurat na okres pandemii.Mirosław Skowron ocenił, że łańcuchy dostaw w zakresie robót budowlanych i dostawców były w miarę skoordynowane.– Mimo że dotknęła nas pandemia, firmy wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Były opóźnienia, ale nie takie, by poważnie wpłynąć na inwestycje. Całe przedsięwzięcie przesunęło się o 3 miesiące, więc można powiedzieć, że nam się udało – przyznał Skowron.Czas pandemii był czasem trudnym, jednak na Ciechu nie odbił się twardo. Produkcja sody szła pełną parą dzięki temu, że rynek budowlany się ustabilizował.Jednak Ciech czeka też nowe wyzwanie.- Wydaje się, że pandemia się kończy, jednak dla nas nowym wyzwaniem będzie Zielony Ład. Jeśli chcemy mieć większe marże, jeśli chcemy być konkurencyjni, nasz rząd musi zastosować mechanizmy ochronne, byśmy nie tracili. Zwłaszcza dla produktów powstających w Polsce, gdzie niestety zakłady wciąż oparte są na węglu kamiennym... Zmieniamy się, ale nie da się tego dokonać w kilka miesięcy. To kwestia lat - przypomniał Mirosław Skowron.Nie najgorzej czas pandemii przeszła też Grupa Maspex, czołowy polski producent żywności.- Dzięki elastyczności rok 2020 zamknęliśmy na plusie. Odnotowaliśmy ponad 17-procentowy wzrost eksportu w 2020 roku. Nie pamiętam takich wzrostów - mówiłaJak oceniła Barbara Wieczorek, na najważniejszych eksportowych rynkach, gdzie obecna jest firma, sytuacja uległa poprawie w czasie pandemii.- Nastąpiło lekkie przesunięcie między kategoriami produktowymi. Pierwszy raz byliśmy zmuszeni do reglamentowania produktów... Deficytowe były mąki, makarony i sosy - zauważyła przedstawicielka Maspeksu.Jej zdaniem firmie udało się odpowiedzieć na potrzeby rynku dzięki sprawnemu zarządzaniu. Nie obyło się jednak bez wyzwań.Spytana, czy wiąże nadzieje ze wschodnim kierunkiem ekspansji, Barbara Wieczorek odparła, że firma koncentruje się na rynkach europejskich - i tam kładzie główny nacisk.Jej zdaniem rynki rosyjski i białoruski pod kątem konsumentów są atrakcyjne, ale pod względem regulacyjnym rozpoczynanie tam teraz poważnego biznesu jest mocno ryzykowne.Atrakcyjnym kierunkiem polskiej ekspansji pozostaje wciąż Azja., podkreślił, że w relacjach gospodarczych z Azją powinniśmy być bardziej aktywni.- To zadanie nie tylko dla polityki i dyplomacji - mówił Piechociński.I przypomniał, że Unia Europejska stara się zarysować swoje priorytety w regionie Indopacyfiku oraz wzmocnić współpracę w tej coraz ważniejszej gospodarczo części świata – zwłaszcza w kontekście głębokich zmian politycznych.- W ramach unijnej strategii akceptuje się, że państwa Unii mogą mieć różnych kluczowych partnerów na Indopacyfiku. Jest zatem miejsce na pisanie naszych narodowych strategii - mówił Janusz Piechociński.Działania w sprawie ekspansji międzynarodowej to codzienna, mozolna praca, ukierunkowana długoterminowo. Ale są takie wydarzenia, które mogą tę ekspansję przyspieszyć, dać kolejny impuls. Jednym z nich jest wystawa światowa EXPO 2021 w Dubaju.- Expo to impreza, która przez 182 dni trwania ma przyciągnąć ok. 25 milionów gości, z czego 25-30 proc. to goście o charakterze biznesowym. Ta wystawa, organizowana tym razem w Dubaju w Zjednocznych Emiratach Arabskich, odbywa się pod hasłem "Connecting Minds, Creating the Future" ("Łącząc umysły, kreując przyszłość") - mówiłMalinowski zaznaczył, że przez te pół roku "będziemy mieli cały świat w zasięgu ręki", bo po raz pierwszy na EXPO będzie obecny praktycznie cały glob, w tym kraje, które do tej pory na wystawach się nie pojawiały, takie jak kraje afrykańskie, których obecność sponsoruje rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich.Polska ma być tam obecna pod hasłem "Kreatywność inspirowana naturą" ("Creativity inspired by Nature"). Całość naszego udziału to - jak mówił Adrian Malinowski - chęć odbudowania polskiego potencjału w tamtej części świata, gdzie byliśmy już obecni w czasach PRL, ale od lat 80. nie jesteśmy tam tak widoczni, jak choćby w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy w niektórych krajach azjatyckich."Perłą w koronie" polskiego uczestnictwa ma być polsko-arabskie forum zorganizowane 6 grudnia. Artykuł powstał z wykorzystaniem fragmentów panelu "Międzynarodowa ekspansja w nowych realiach", który odbył się podczas EEC Online, poprzedzającego wrześniowy Europejski Kongres Gospodarczy .