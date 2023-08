Świat wstrzymuje oddech, bo z Chin płyną niepokojące wieści

Chińscy deweloperzy wciąż borykają się z poważnymi problemami. Turbulencje w tej branży mogą być barometrem poważniejszego kryzysu w Państwie Środka.

Trwający od dwóch lat kryzys na rynku chińskich nieruchomości jest efektem strukturalnych problemów tej gospodarki, takich jak zmiany demograficzne, słabnący wzrost i zwiększające się bezrobocie wśród młodych. Nie bez znaczenia jest i to, że w ciągu ostatnich lat powstało zbyt wiele mieszkań, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich.

Problemy dotykają nawet największych graczy na rynku. Jedne z najpotężniejszych do niedawna firm deweloperskich, czyli Evergrande i Country Garden, nie radzą sobie ze spłatami zadłużenia; są na skraju bankructwa i przedstawiają kolejne plany restrukturyzacji.

Country Garden zbudował ponad 3 tys. projektów mieszkaniowych w Chinach, skupiając się m.in. na mniejszych miastach. Evergrande Group odpowiada zaś za około 700 tego typu przedsięwzięć. Ich problemy mogą się więc przełożyć na system finansowy, sytuację ich klientów oraz stabilność firm budowlanych.

W Chinach sektor nieruchomości stanowi wyjątkowo dużą część PKB. Wedle danych z Centrum Chińskiej Ekonomii i Instytucji na Uniwersytecie Stanford w 2021 r. (łącznie z wkładami bezpośrednimi i pośrednimi) odpowiadał on za 22,5 proc. PKB, a po uwzględnieniu importowanych materiałów - nawet 25,4 proc.

Amerykańska analiza pokazuje, że nadwyżka zasobów mieszkaniowych i trwająca nadmierna zabudowa są skoncentrowane w małych i średnich obszarach miejskich trzeciego poziomu (w klasyfikacji władz ChRL).

Jak ukazuje badanie z Uniwersytetu Stanforda, nieproporcjonalnie dużo - aż 78 proc. wszystkich projektów budowlanych - skupiono w 2021 r. w miastach owego poziomu trzeciego - czyli tam, gdzie zapotrzebowanie na nie było najmniejsze, a konsumenci kupowali je najczęściej jako lokatę kapitału. Dodatkowymi czynnikami zapaści na rynku nieruchomości stały się drakońskie ograniczenia covidowe, które doprowadziły do tego, że chińskie tzw. gospodarstwa domowe niechętnie kupowały nowe mieszkania.

Wedle tychże badań przyczyny leżące u podstaw obecnej trudnej sytuacji na rynku nieruchomości mogą wynikać nie tylko z zaostrzenia w ciągu dwóch ostatnich lat przez rząd przepisów dotyczących udzielania pożyczek, ale są raczej długoterminowe i strukturalne. A szczególnie właśnie w miastach poziomu trzeciego występuje nadpodaż lokali, popyt na mieszkania osiągnął już swój szczyt przed laty, a ceny gwałtownie spadają.

Ponadto brak zaufania do rynku objawił się w spadających cenach domów, co było m.in. wynikiem rosnącego bezrobocia wśród młodzieży (mniejszy popyt), co zniechęciło potencjalnych nabywców lub zmniejszyło znacząco liczbę ludzi, posiadających zdolność kredytową. Warto również wspomnieć o serii niewypłacalności gigantów nieruchomości w 2021 r. - to również podważyło zaufanie do sektora. Część nabywców mieszkań nigdy nie otrzymało swoich domów - skutkowało to wieloma protestamoi.

Problemy największych chińskich deweloperów: Country Garden i Evergrande Group

Country Garden to jeden z największych prywatnych deweloperów w Chinach. Obecnie ważą się jego losy. Firma jest obciążona długami, niedokończonymi domami i zmaga się z niezapłaconymi rachunkami dla dostawców i wierzycieli opiewających na sumę 200 mld dolarów. Sukces restrukturyzacji zadłużenia nie jest niepewny...

W Państwie Środka od lat 90. sprytni i przezorni mogli zbudować imponującą fortunę od zera. Z takiej rodziny pochodzi właśnie Yang Huiyan, która kontrolę nad gigantem Country Garden przejęła od swojego ojca Yang Guoqianga. W przeszłości Yang Huiyan należała do grona najbogatszych kobiet Azji, jednak w tym roku straciła - wedle Bloomberg Billionaires Index - 28,6 mld dolarów wyceny majątku.

Yang Guoqiang założył Country Garden w 1992 roku; nie mógł trafić na lepszy moment. Chiny rozwijały się wówczas dynamicznie, a pierwsze większe zarobione oszczędności Chińczycy lokowali głównie w nieruchomościach. W 2007 roku Country Garden wszedł na giełdę w Hongkongu.

Z kolei w połowie sierpnia Evergrande złożył wniosek o ochronę przed upadłością w Nowym Jorku. Od 2021 r. gigant pracuje nad restrukturyzacją zadłużenia, a jego łączne zobowiązania wynoszą prawie 340 mld dolarów.

Wedle CNBC straty netto Evergrande w latach 2021 i 2022 wyniosły - odpowiednio - 476 mld juanów (66,36 mld dolarów) i 105,9 mld juanów (14,76 mld dolarów). Do przyczyn zalicza się: spadek wartości nieruchomości, zwroty gruntów, straty na aktywach finansowych i rosnące koszty finansowania.

Nieruchomości barometrem poważniejszego kryzysu w Państwie Środka?

Chiny stanęły w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, które są pokłosiem pandemii, niższej konsumpcji wewnętrznej, zmniejszenia eksportu, bezrobocia wśród młodych (oscylującego wokół 20 proc.) i zmian demograficznych, czyli starzenia się społeczeństwa i spadku liczby mieszkańców. Oficjalne dane podsumowujące pierwszą połowę 2023 r. pokazały, że eksport kraju obniżył się o 14,5 proc. r/r, podczas gdy import zmalał o 12,4 proc.

Dane te potwierdzają, że władze Chin zmagają się ze spowolnieniem gospodarczym. Do wyzwań wewnętrznych dochodzą zewnętrzne: słabszy wzrost gospodarczy za granicą zmniejszył popyt na chińskie towary. Dodajmy, że napięcia geopolityczne między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami politycznego Zachodu wpłynęły na handel. Międzynarodowe firmy dywersyfikują łańcuchy dostaw i przenoszą część inwestycji poza ChRL.

Te wszystkie czynniki wzmagają niepewność i zwrotnie wpływają na mały apetyt społeczeństwa chińskiego na nowe mieszkania.

