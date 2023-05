Świat wstrzymuje oddech przed wyborami stulecia. Może dojść do sensacji

14 maja Turcy wezmą udział w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nazywane są one wyborami stulecia. Odejście od władzy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana zmieniłoby miejsce, jakie zajmie Turcja na politycznej i gospodarczej mapie świata.

14 maja odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie w Turcji. Zachód wstrzymuje oddech, nazywając je najważniejszymi wyborami w 2023 roku na świecie.

Na świecie nie ma podobnego systemu prezydenckiego do tego stworzonego przez Recepa Tayyipa Erdoğana, z wyjątkiem najbardziej autorytarnych dyktatur.

Opozycja turecka z kolei prezentuje centrowy program gospodarczy, który ma za zadanie przede wszystkim zlikwidować elementy centralnego sterowania gospodarką.

14 maja odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie w Turcji. Walka o zwycięstwo rozegra się pomiędzy zasiadającym od 2014 roku w fotelu prezydenta i w latach 2003 – 2014 sprawującym urząd premiera z ramienia Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) Recepem Tayyipem Erdoğanem a wspólnym opozycyjnym kandydatem wybranym przez sojusz sześciu partii Kemalem Kılıçdaroğlu, który jest przewodniczącym jednej z dwóch głównych partii opozycyjnych: Republikańskiej Partii Ludowej (tur. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), założonej przez „twórcę” współczesnej Turcji Mustafę Kemala Atatürka.

Wybory, w szczególności prezydenckie, w Turcji są ważne dla świata, ponieważ państwo to ma istotne znaczenie dla wojny na Ukrainie. Prezydent Erdoğan, który oficjalnie wykazuje pozycję neutralną wobec wojny na Ukrainie i zabiega o pozycję mediatora w tym konflikcie, prowadzi ożywioną wymianę handlową z Rosją, wiele towarów europejskich jest reeksportowana przez terytorium tureckie i trafia na rynek rosyjski. Ponadto armia turecka jest drugą siłą w NATO. Kraj ten jest także regionalnym mocarstwem, które stanowi „bramę handlową” dla Europy na rynki Bliskiego Wschodu.

System stworzony przez Erdoğana jest połączeniem autokracji z kleptokracją

- System prezydencki stworzony przez prezydenta Erdoğana, który nazywam „systemem po turecku”, nie ma sobie równego na świecie, z wyjątkiem najbardziej autorytarnych dyktatur. W żadnym demokratycznym państwie na świecie nie było jeszcze takiej ingerencji w trójpodział władzy, który w przypadku Turcji został całkowicie odtrącony przez władzę skupiającą wszystkie prerogatywy w rękach jednego polityka – komentuje Ozgur Soner, niezależny politolog turecki na stałe mieszkający w Polsce.

Te kwestie związane z ustrojem mają też duże przełożenie na sferę gospodarki i zasadniczy wpływ na inwestorów zagranicznych, którzy obawiają się lokować swoje pieniądze w państwie, gdzie decyzje dotyczące ich inwestycji nie podlegają prawom wolnego rynku, a jedynie arbitralnym decyzjom politycznym.

- Turcja jest na liście państw, w których proceder „prania brudnych pieniędzy” dotyczy ludzi z otoczenia prezydenta – twierdzi turecki politolog.

Najistotniejszym czynnikiem, który doprowadził do podkopania pozycji politycznej Erdoğana jako niekwestionowanego lidera politycznego, jest nieumiejętność walki z inflacją, która w szczytowym okresie dochodziła do 80 – 90 proc. Należy pamiętać, że są to dane podawane przez oficjalny Turecki Instytut Statystyczny, którego wiarygodność podważa opozycja.

- Wczoraj (11 maja - przyp. red.) dobiegła nas informacja, że wycofał się Muharrem İnce, który był kandydatem cieszącym się poparciem na poziomie ok. 5 proc. To jest o tyle istotne, że można założyć na podstawie badań opinii publicznej, że jego wyborcy przejdą przede wszystkim do kandydata opozycji Kemala Kılıçdaroğlu, w efekcie jest szansa na to, że kandydat opozycji wygra nawet w pierwszej turze – uważą Adam Balcer, dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej.

- W koalicji jest sześć partii (opozycyjnych - przyp. red.), ale kluczowe są dwie. Jedna to jest Republikańska Partia Ludowa (CHP), którą zakładał jeszcze Kemal Atatürk, a drugą partią jest Dobra Partia (tur. İyi Parti), która jest partią prawicową, umiarkowanie nacjonalistyczną – która swój rodowód wywodzi od ruchu „Szarych Wilków". W koalicji jest też kilka małych partii, w tym dwie założone przez byłych ważnych polityków związanych z AKP, byłego premiera Ahmeta Davutoğlu i byłego wicepremiera ds. gospodarki Aliego Babacana. Jednakże mają one znacznie mniejsze poparcie niż te dwie duże partie. Ta koalicja sześciu partii jest szeroka, od centrolewicy do prawicy, ale łączy ją, przy wszystkich różnicach, przekonanie, że trzeba odsunąć prezydenta Erdoğana i AKP od władzy, i podstawowe punkty, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i wewnętrzną, jak np. rezygnacja z systemu prezydenckiego, który wprowadziła AKP, oraz odejście od modelu autorytarnego – przedstawia główne osie podziałów opozycji w Turcji ekspert z Kolegium Europy Wschodniej.

Nadal nie jest wykluczone, że ostatecznie wygra Erdoğan – może tego dokonać uczciwie lub za pomocą fałszerstw

Opozycja turecka obawia się, że Erdoğan utrzyma się u władzy, dzięki fałszerstwom w wyborach. Opozycja obawia się o uczciwość wyborów, np. ze względu na to, że turecka komisja wyborcza zdecydowała, że niezmywalny niebieski atrament używany w celu zapobiegania oszustwom i podwójnemu głosowaniu nie będzie w najbliższych wyborach używany – wbrew apelom opozycji w tym kraju.

- Zobaczymy oczywiście, czy nie będzie fałszerstw i czy Recep Tayyip Erdoğan pogodzi się z wynikiem. Nie można też wykluczyć, że obecny prezydent jednak wygra bez fałszerstw. Kemala Kılıçdaroğlu popiera 6 partii, ponadto poważne siły w polityce tureckiej, przede wszystkim Kurdowie, nie wystawili swojego kandydata i ich wyborcy wspierają głównie Kılıçdaroğlu – komentuje uczciwość wyborów Adam Balcer.

- Przekonamy się 14 czerwca, w dniu wyborów dopiero o ich ostatecznym przebiegu. Rząd jest silny, posiada cały aparat policyjny i administracyjny na ewentualność jakiś zajść. Na razie jednak wygląda na to, że Erdoğan przegrywa – zaznacza Ozgur Soner.

Opozycja po wygranej zrezygnuje z konfrontacyjnego tonu wobec Zachodu, ale utrzyma mocarstwowe podejście w polityce zagranicznej

Dwie dekady rządów AKP i Erdoğana przesunęły Turcję z pozycji koalicjanta Zachodu, państwa kandydującego do Unii Europejskiej oraz bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych w szeroko pojętym regionie Bliskiego Wschodu na pozycję wielowektorowego mocarstwa posiadającego swoje własne cele polityczne, które w przypadku np. współpracy z Rosją są odmienne od racji stanu państw zachodnich.

- Opozycja prawdopodobnie zrezygnuje z konfrontacyjnego tonu wobec Zachodu, ale cały czas mówimy o kraju, który ma poczucie, że jest regionalnym mocarstwem i niezależnie od opinii niektórych polskich ekspertów, którzy twierdzą, że Polska jest państwem o podobnym potencjale co Turcja, to jednak trzeba pamiętać, że gospodarka nad Bosforem jest dwa razy większa od tej nad Wisłą (PKB mierzony parytetem siły nabywczej). Turecka opozycja zrezygnuje z ideologicznych działań Erdoğana na Bliskim Wschodzie, jednocześnie utrzymując częściowo kurs w polityce zagranicznej przynależny mocarstwu regionalnemu – analizuje podejście opozycji do partnerów zachodnich Adam Balcer.

Opozycję w Turcji łączy wspólny cel wyjścia ich kraju z systemu stworzonego przez obecną władzę w Turcji

- Opozycja jest mozaiką polityczną, ale to, co ją łączy w sprawach gospodarczych, to przekonanie, że został zbudowany korupcyjny system kleptokratyczno-klientelistyczny i po ewentualnym zwycięstwie opozycji zobaczymy w praktyce, jak wyjdzie wychodzenie z niego. To, co łączy opozycję, to chęć przywrócenia rządów prawa, walka z korupcją, ograniczenie systemu klientelistycznego oraz odpolitycznienie gospodarki. To wszystko jest na razie na papierze i inną kwestią jest to, jak wyjdzie w praktyce – twierdzi dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej.

Opozycja w Turcji nie skupia się jedynie na kwestiach dotyczących swobód obywatelskich łamanych przez obecną władzę, ale koncentruje się na wyborcach biedniejszych, którzy do tej pory stanowili część elektoratu AKP. Ciężka sytuacja gospodarcza w Turcji powoduje, że ten elektorat może poprzeć opozycję.

- U opozycji mamy dominujący program centrowy ekonomiczny i tutaj kluczowy przekaz który, idzie np. do polskiego biznesmena, jest taki, że opozycja obiecuje, że poprawi funkcjonowanie w Turcji państwa prawa, będzie mniej klientelizmu, nepotyzmu, korupcji i że to stworzy warunki bardziej sprzyjające dla prowadzenia biznesu, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. W sprawach wewnętrznych opozycja obiecuje, że będzie prowadzić zdecydowanie bardziej przewidywalną politykę fiskalną niż AKP, przywróci niezależność banku centralnego. Jednocześnie, opozycja zapowiada, że nie będzie rezygnowała z pakietów socjalnych, chodzi o to, żeby zdobyć głosy biedniejszych wyborców – podsumowuje Adam Balcer.