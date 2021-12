Świąteczne msze z restrykcjami: w Holandii do 50 osób, w Słowacji do 30 i tylko z certyfikatem

W wielu krajach Europy wprowadzono restrykcje dot. mszy podczas świąt Bożego Narodzenia. Określają one limity osób mogących być w kościele i konieczność okazywania certyfikatów. W Holandii w świątyniach maksimum to 50 osób, w Słowacji 30 i tylko z certyfikatem.

W Niemczech Kościół katolicki pozwala zadecydować w tym roku wiernym, jak pogodzić zwiększone w czasie świąt zainteresowanie mszami z ryzykiem pandemicznym. Zostaną zaproponowane różne formy uczestnictwa: takie, które podlegają przepisom 2G (wstęp tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców) i 3G (zaszczepieni, ozdrowieńcy, przetestowani), ale także zupełnie bez ograniczeń - zapowiedział telewizji ARD rzecznik Konferencji Episkopatu.

W parafiach protestanckich także obowiązują różne zasady wstępu na nabożeństwa. Kraje związkowe nie nakładają na Kościoły jednolitych przepisów, wymagane są jedynie zasady higieny i odległość 1,5 metra. Niektóre parafie stawiają warunek rejestracji online. "Najłatwiej jest dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w czasie świąt na stronach internetowych parafii lub dzwoniąc do biura parafialnego" - radzą media. W ten sposób można się też dowiedzieć czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, bowiem ze względu na konieczne odstępy ilość miejsca może być ograniczona.

W Szwecji w kościołach przy zgromadzeniu liczącym między 20 a 500 osób obowiązuje wymóg okazywania certyfikatów potwierdzających szczepienie, a organizator musi zapewnić wiernym miejsca siedzące. Z powodu obostrzeń w katedrze w Uppsali, będącej narodowym sanktuarium Szwecji, ograniczono liczbę wiernych z 2,2 tys. do 500.

W kościołach w Norwegii wprowadzono limit do 50 osób z przydzielonymi miejscami siedzącymi lub 20 osób bez stałych miejsc. Obowiązuje też lista, na której należy potwierdzić swoją obecność.

W Danii obowiązuje wymóg okazywania certyfikatu szczepienia w przypadku, gdy zgromadzenie w kościele liczy więcej niż 100 wiernych. Od 19 grudnia wprowadzono limit jednej osoby na dwa metry kwadratowe powierzchni. Należy także zakrywać usta i nos przy wejściu oraz wyjściu.

Pasterki lub czuwania bożonarodzeniowe będą odbywać się w wielu miastach i wsiach we Francji mimo pandemii. Nie ma obowiązku posiadania paszportu sanitarnego, by wejść do kościoła. Zgodnie z oficjalnym dekretem przepustka sanitarna jest obowiązkowa tylko w "obiektach kultu religijnego, w których odbywają się imprezy kulturalne (koncerty, przedstawienia)". Nie ma limitu wiernych w miejscach kultu, należy natomiast nosić maseczki.

W Czechach msze święte w kościołach mogą być odprawiane przy zachowaniu przez wiernych odstępu 1,5 metra. Konieczne jest noszenie masek ochronnych typu FFP2 ora dezynfekcja rąk przed wejściem do kościoła. Na mszach w Słowacji mogą być tylko osoby z certyfikatem covidowym: po pełnym zaszczepieniu lub ozdrowieńcy. Obowiązuje limit 30 osób lub jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Zgodnie z komunikatem władz Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, reprezentującego główne wyznanie w kraju, parafie muszą dostosowywać się do ogólnej strategii ograniczeń wprowadzonych w poszczególnych regionach państwa. Częściowo mogą tego uniknąć okazując paszporty covidowe. Przykładowo na obszarze zamieszkałej przez 1,2 mln osób aglomeracji helsińskiej podczas nabożeństw oraz innych uroczystości, jak śluby, chrzty, pogrzeby, liczba gości musi zostać ograniczona do maksymalnie jednej trzeciej możliwej dla danego obiektu. W trakcie publicznych nabożeństw nie jest możliwe stosowanie paszportów covidowych. Obowiązuje też zalecenie używania maseczek. Podczas innego rodzaju wydarzeń organizowanych w kościołach jak np. koncerty, koncerty kolęd, obowiązuje ogólne ograniczenie liczby uczestników do 20 osób (przy większej liczbie obowiązują paszporty).

W Grecji rząd wprowadził obowiązek okazania przy wejściu do kościołów zaświadczenia o szczepieniu, o ujemnym wyniku testu lub o przejściu choroby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Święty Synod Kościoła Grecji wezwał też wszystkich wiernych do noszenia maseczek podczas nawiedzania świątyń i zachowywania zalecanych odległości, jednak zaraz po wprowadzeniu przepisu dotyczącego zaświadczeń, Synod oświadczył, że nie ma możliwości sprawdzania dokumentów przy wejściu do kościołów i że w związku z tym wdrożenie tej regulacji w życie będzie niemożliwe.

W Portugalii nie ma obecnie limitów dotyczących uczestnictwa w mszach św., obowiązuje natomiast nakaz zachowania 1,5 m dystansu i noszenia maseczek.

Z kolei w Hiszpanii w regionach o średnim ryzyku zakażeń (czyli ponad 300 w przeliczeniu na 100 tys. obywateli), kościoły można wypełnić w połowie, zaś przy bardzo wysokim ryzyku (ponad 500 infekcji na 100 tys. obywateli) w zaledwie 25 proc. miejsc siedzących. Ten drugi scenariusz obowiązuje już w w zdecydowanej większości wspólnot autonomicznych Hiszpanii.

Na Litwie, gdzie zaszczepionych jest ponad 65 proc. mieszkańców, nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń. Od kilku miesięcy podczas mszy świętych, jak również w innych miejscach publicznych kraju, obowiązują maseczki medyczne lub z filtrami oraz 2-metrowe dystansowanie w miejscach publicznych. Przy wejściu do kościołów nie są sprawdzane certyfikaty covidowe, ale w przypadków najmniejszych objawów niedomagań apeluje się o pozostanie w domu i uczestnictwo we mszy świętej online.

W Bułgarii, gdzie odnotowuje się spadek liczby zakażeń w ostatnich tygodniach, nie ma ograniczeń co do liczby osób obecnych na mszach, obowiązują jednak maseczki.