Światowe ceny żywności na najwyższym poziomie od dekady

Światowe ceny żywności wzrosły w maju 12. miesiąc z rzędu. Jest drożej o prawie 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego, wynika z indeksu cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ubiegłym miesiącu odnotowano również największy miesięczny wzrost średnich cen żywności od ponad dekady - wyniósł on 4,8 proc. w okresie od kwietnia do maja.