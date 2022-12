Światowe Forum Ekonomiczne: kluczowa rola biznesu w odbudowie strat w bioróżnorodności

Stan bioróżnorodności pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, co podkopuje fundamenty naszych gospodarek, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i jakość życia. Kluczową rolę w odwróceniu tego trendu odgrywa biznes - oceniło w poniedziałek Światowe Forum Ekonomiczne, komentując trwający od zeszłego tygodnia w Kanadzie szczyt ONZ poświęcony bioróżnorodności - COP 15.

Biznes odgrywa kluczową rolę poprzez dostarczanie innowacji, inwestycje oraz proponowanie nowych modeli biznesowych niezbędnych do osiągnięcia celów walki z zagrożeniami dla bioróżnorodności. "Ponad połowa światowej gospodarki wysoce lub umiarkowanie zależy w końcu od natury" - zaznaczono w ocenie ekspertów Forum.

Specjaliści Światowego Forum Ekonomicznego zwracają uwagę na szereg zmian niezbędnych do zahamowania czy odwrócenia negatywnych procesów dotyczących bioróżnorodności, wśród nich ustanowienie łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania, zapewnienie pozytywnych wpływów na bioróżnorodność projektów budowlanych, infrastrukturalnych i przemysłu budowlanego, programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które zmniejszają ilość odpadów i napędzają gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz rozwój rolnictwa regeneracyjnego, które sprzyja zdrowiu gleby i różnorodności biologicznej na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin czy hodowli zwierząt gospodarskich.

Głównym celem spotkania COP 15 w Montrealu jest przyjęcie nowych celów i zasad współpracy przy ochronie różnorodności biologicznej. Pierwszą wersję ram porozumienia przygotowano w lipcu 2021 roku na podstawie wniosków z doświadczeń z lat 2011-2020. Wskazano wówczas na konieczność zmian na poziomie krajów i globalnym, dotyczących modeli gospodarki i modeli społeczeństwa, by ustabilizować sytuację do 2030 roku i aby ekosystemy mogły zacząć się odbudowywać do 2050 roku.