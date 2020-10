Syria: 14 zabitych, głównie cywilów w eksplozji w Al-Bab

Co najmniej 14 osób zginęło, głównie cywilów, a kilkadziesiąt zostało rannych we wtorek w wybuchu samochodu pułapki w mieście Al-Bab na północnym zachodzie Syrii. Miasto to znajduje się pod kontrolą popieranych przez Turcję sił - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka

Z Syrii dochodzą sprzeczne informacje na temat liczby ofiar. Agencja Reuters pisze o 11 zabitych.

Według świadków umieszczona w ciężarówce bomba eksplodowała w pobliżu dworca autobusowego w zatłoczonej części miasta Ogień i dym widać było z dużej odległości.

Lekarze z miejscowego szpitala podali, że śmierć poniosło 14 osób, a 40 zostało rannych.

W eksplozji kilka budynków zostało zniszczonych, trwa akcja wydobywania uwięzionych w nich ludzi.

Na razie nie wiadomo, kto dokonał ataku. Podobne incydenty miały już miejsce w mieście, odkąd zostało ono odbite przez siły tureckie i jej miejscowych rebelianckich sojuszników z rąk bojowników z Państwa Islamskiego (IS).

Al-Bab, położone 40 km na północny wschód od Aleppo, drugiego co do wielkości miasta Syrii, było jednym z bastionów samozwańczego kalifatu, wprowadzonego na części terytorium Syrii przez IS.