Syria: Białe Hełmy: ONZ nie dostarczyła odpowiedniej pomocy humanitarnej w reakcji na trzęsienia ziemi

ONZ nie dostarczyła odpowiedniej pomocy humanitarnej na tereny Syrii kontrolowane przez antyreżimowych rebeliantów, które ucierpiały w wyniku poniedziałkowych trzęsień ziemi - przekazał w piątek szef ochotniczej organizacji ratunkowej Białe Hełmy Raed Al-Saleh.

Zdaniem Al-Saleha sześć ciężarówek, które w czwartek dotarły do Syrii, przywiozło zwykłe dostawy pomocy humanitarnej, które zostały opóźnione z powodu zniszczenia drogi prowadzącej do przejścia granicznego Bab al-Hawa.

"Ciężarówki, które przyjechały wczoraj to konwój, który miał dotrzeć w poniedziałek, ale został opóźniony z powodu trzęsienia ziemi" - powiedział Saleh, cytowany przez agencję Reutera.

"Jak dotąd w odpowiedzi na trzęsienie ziemi do północno-zachodniej Syrii nie dotarła żadna pomoc ze strony ONZ " - podkreślił.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM), agencja działająca w ramach ONZ, przekazała, że w piątek 14 ciężarówek z pomocą humanitarną przybyło do Syrii po wyjechaniu z miasta Gaziantep w Turcji. W pojazdach, które zostały skierowane do kontrolowanego przez syryjskich rebeliantów miasta Idlib, przywieziono grzejniki elektryczne, namioty i koce - poinformowała IOM.

Zapytany, czy 14 ciężarówek stanowiło część regularnej pomocy humanitarnej i nie było powiązanych z reakcją na trzęsienia ziemi, rzecznik IOM Paul Dillon stwierdził, że to, jaki był pierwotny cel dostaw, nie ma znaczenia.

"Ważną sprawą jest to, że krytycznie potrzebna pomoc humanitarna, odpowiednia dla osób, które zostały wysiedlone, w tym namioty, koce i inne produkty, jest w tym momencie dostarczana do północno-zachodniej Syrii" - powiedział Dillon.

Białym Hełmom, znanym oficjalnie jako Syryjska Obrona Cywilna, przypisuje się uratowanie tysięcy ludzi na obszarach zajętych przez rebeliantów, które były bombardowane przez siły rządowe i rosyjskie w czasie trwającej od 12 lat wojny domowej.

Białe Hełmy twierdzą, że są neutralną organizacją; prezydent Syrii Baszar el-Asad i jego sojusznicy uważają je za narzędzie zachodniej propagandy.

W piątek syryjski rząd zgodził się nad dostarczenie pomocy humanitarnej na terytoria, na których trwa wojna domowa - podały państwowe syryjskie media. Pomoc wyśle ONZ, Syryjski Czerwony Półksiężyc i Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Rząd ogłosił również obszary najbardziej dotknięte poniedziałkowym trzęsieniem ziemi, prowincje Latakia, Hama, Aleppo i Idlib obszarami klęski żywiołowej i zapowiedział utworzenie funduszu na ich odbudowę.

W opinii rebeliantów Asad wykorzystuje tragedię do celów politycznych. Brytyjski rząd informował we wtorek, że siły rządowe w Syrii zbombardowały miasto Mari na północnym zachodzie kraju, kilka godzin po tym, jak ucierpiało ono w wyniku trzęsienia ziemi.

W Syrii, według najnowszych danych, zarówno na terenach kontrolowanych przez rebeliantów, jak i na terytorium podległym reżimowi Asada, w wyniku trzęsień ziemi zginęły 3384 osoby.