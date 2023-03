Syria: Generał Milley ocenił przebieg operacji zwalczania Państwa Islamskiego

Najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley przebywał w sobotę z niezapowiedzianą wizytą w bazie żołnierzy USA w Syrii, by ocenić przebieg operacji zwalczania Państwa Islamskiego (IS) - podała agencja Reutera.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Generał powiedział podróżującym z nim dziennikarzom, że wierzy, iż wojska amerykańskie i ich syryjscy sojusznicy pod wodzą Kurdów robią postępy w zapewnieniu trwałej klęski IS.

Zapytany, czy jego zdaniem misja w Syrii była warta podjętego ryzyka, Milley powiązał ją z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, mówiąc: "Jeśli to uważa się za ważne, to odpowiedź brzmi +tak+".

Choć IS nie kontroluje już jak przed dekadą, znaczących obszarów Syrii i Iraku, to setki bojowników nadal trwają w odosobnionych lokalizacjach, do których nie docierają ani wojska USA z sojusznikami, ani wspierane przez Rosję siły reżimu w Damaszku.

Zdaniem przedstawicieli USA, IS wciąż jeszcze może stać się znaczącym zagrożeniem. "Trwałe pokonanie IS i dalsze wspieranie naszych przyjaciół i sojuszników w regionie są nadal ważnymi zadaniami do wykonania" - powiedział generał Milley.

Poprzedniego dnia generał był w Izraelu, gdzie rozmawiał m.in. o koordynacji obrony przed zagrożeniami ze strony Iranu. W nadchodzącym tygodniu na Bliski Wschód wybiera się szef Pentagonu Lloyd Austin, który ma odwiedzić Izrael, Jordanię i Egipt.