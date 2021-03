Syria: Operacja sił kurdyjskich w obozie Al-Hol; aresztowano 9 islamistów

Kurdyjskie formacje zbrojne wspomagane logistycznie przez koalicję pod wodzą USA rozpoczęły w niedzielę przeczesywanie obozu dla uchodźców w Al-Hol - podał rzecznik koalicji płk. Wayne Marotta. "Aresztowano 9 ukrywających się tam bojowników ISIS" - zaznaczył.

"Operacja w rozległym obozie Al-Hol w północnej Syrii, gdzie znalazło schronienie ponad 62 tys. ludzi, będzie kontynuowana w najbliższych dniach przy +pośrednim+ wsparciu wywiadu, kontroli powietrznej i sił rozpoznania koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych" - zaznaczył Marotta.

Przedstawiciele strony kurdyjskiej potwierdzili w niedzielę późnym wieczorem, że operacja jest w toku. "W jej przeprowadzenie zaangażowanych jest blisko 5 tys. członków naszych formacji zbrojnych" - podkreślili. W wydanym w niedzielę komunikacie podkreślono, że aresztowano 9 islamistów, którzy walczyli uprzednio w szeregach Państwa Islamskiego, w tym - jednego Irakijczyka, który zajmował się werbowaniem młodzieży do podziemnych struktur Państwa Islamskiego".

W obozie Al-Hol, gdzie schronienie znalazły m.in. żony i dzieci bojowców ISIS, doszło w ostatnich miesiącach do co najmniej 41 zabójstw motywowanych fundamentalizmem islamskim - podkreślił w niedzielę w swym komunikacie rzecznik koalicji. W obozie trwa nieustanna indoktrynacja młodego pokolenia przez aktywistów Państwa Islamskiego, którzy podają się za cywilów uciekających przed przemocą - powiedział Marotta.

Płk Marotta wyjaśnił też, że podczas przeczesywania obozu Kurdowie posługują się nowoczesną techniką. Wszyscy rezydenci są ewidencjonowani z danych biometrycznych, które następnie są sprawdzane przez wyspecjalizowane służby amerykańskie.

"Koalicja zapewni jednostkom kurdyjskim w trakcie tej operacji pełne wsparcie polegające na +wczesnym ostrzeganiu i dostarczaniu raportów sytuacyjnych" - zaznaczył rzecznik koalicji. Jak zaznaczył, formacje koalicji pozostaną "na tyłach, ale w wystarczającej odległości, by błyskawicznie wkroczyć do akcji".

Administracja kurdyjska kontroluje trzy obozy dla przesiedleńców, znajdujące się na półautonomicznym terytorium Kurdów na północnym wschodzie Syrii.

Po upadku w marcu ub.r. kalifatu IS, proklamowanego w 2014 r. na części terenów Syrii i Iraku, ogromna rzesza ludności schroniła się w tych obozach - większość w obozie w Al-Hol. Ten ostatni jest zamieszkiwany w 80 proc. przez kobiety i dzieci. Wśród nich nich jest też wielu krewnych bojowników ISIS odsiadujących kary w więzieniach.

W ocenie stojącego na czele Centralnego Dowództwa USA gen. Franka McKenzie w obozie w Al-Hol "opd dłuższego czasu prowadzona była systematyczna indoktrynacja i radykalizacja młodzieży, co jest tym bardziej niepokojące, że w obozie tym blisko dwie trzecie wszystkich rezydentów to młodzież poniżej 18 roku życia, z czego połowa to dzieci poniżej 12 roku życia".

Akcje prowadzone przez milicje kurdyjskie we współpracy z Amerykanami mają przeszkodzić w dalszej radykalizacji tej młodzieży - pisze w komentarzu agencja Reutera.