Syria: Państwo Islamskie potwierdziło śmierć swego lidera, wybrało nowego przywódcę

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) potwierdziła w czwartek śmierć swojego lidera Abu al-Husajna al-Husajniego al-Kurajsziego i wybrała na nowego przywódcę Abu Hafsa al-Haszimiego al-Kurajsziego, o czym to ugrupowanie terrorystyczne powiadomiło na Telegramie.

Abu al-Husajn al-Husajni al-Kurajszi przewodził IS od listopada 2022 roku. To czwarty lider tej organizacji, który zginął od czasu powstania ugrupowania i ogłoszenia kalifatu w 2014 roku na zajmowanych terenach Syrii i Iraku. Od tamtego czasu IS utraciło kontrolę nad tym terytorium, a kalifat rozpadł się.

Według IS al-Kurajszi został zabity podczas starć z inną dżihadystyczną formacją Hajat Tahrir al-Szam (HTS), powiązaną z Al-Kaidą, w północno-zachodniej Syrii.

Zginął "w wyniku bezpośredniej konfrontacji (...) w jednej z miejscowości w prowincji Idlib" - przekazało IS, cytowane przez AFP. Nie podano daty, ani dokładnego miejsca śmierci przywódcy. Dodano, że HTS wzięło za zakładników kilku członków IS, w tym jednego z rzeczników organizacji Abu Omara al-Muhażira.

W kwietniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan informował, że al-Kurajszi zginął w Syrii z rąk agentów tureckiego wywiadu. IS zaprzeczyło temu twierdzeniu.