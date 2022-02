Syria: popieramy decyzję Rosji o uznaniu niepodległości republik w Donbasie

Rząd Syrii popiera decyzję sojuszniczej Rosji o uznaniu niepodległości republik w Donbasie - ogłosił we wtorek w Moskwie minister spraw zagranicznych Fajsal Mekdad. Dodał, że Zachód zachowuje się wobec Rosji podobnie, jak zachowywał się wobec Syrii.

"To, co Zachód czyni przeciwko Rosji jest podobne do tego, co robił Syrii podczas terrorystycznej wojny" - przekazał Mekdad, cytowany przez państwowe syryjskie media.

"Syria potwierdza swoją gotowość do pracy nad budowaniem relacji z republikami Doniecką i Ługańską oraz ich wzmacnianiem w ramach wzajemnych interesów" - dodała w oświadczeniu kancelaria prezydenta Baszara el-Asada. Uzupełniono w nim, że Syria już w grudniu 2021 roku planowała uznać niepodległość tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

Damaszek jest wiernym sojusznikiem Moskwy od czasu, gdy w 2015 roku Rosja rozpoczęła w Syrii interwencję zbrojną stając w toczącej się tam wojnie domowej po stronie reżimu Asada, co pozwoliło mu na odwrócenie losów konfliktu i odzyskanie kontroli nad większością kraju.

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie. Zdecydował też o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, w charakterze "sił pokojowych". Zachód zgodnie potępił tę decyzję, uznając ją za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W odpowiedzi USA, Unia Europejska i Wielka Brytania już wprowadziły albo zapowiedziały przyjęcie wymierzonych w Rosję sankcji.