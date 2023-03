Syria: Rząd w Damaszku zablokował 100 ciężarówek z pomocą humanitarną

Rząd w Damaszku zablokował 100 ciężarówek z pomocą humanitarną dla ofiar ubiegłomiesięcznego trzęsienia ziemi, które zmierzały do dwóch stref w prowincji Aleppo - poinformowała w poniedziałek Amnesty International.

Pomoc, na która składała się żywność, leki i namioty, miała trafić do rejonów zamieszkałych przez Kurdów.

Z kolei na północy rebelianci zablokowali 30 ciężarówek zmierzających do Afrin, enklawy pod kontrolą sił tureckich, które w 2018 roku wypchnęły z niej kurdyjskich bojowników - donosi agencja Reutera. W czasie trwającego od 12 lat konfliktu w Syrii różne siły przejęły władzę nad poszczególnymi regionami i enklawami. Jeszcze bardziej utrudnia to dostawy pomocy humanitarnej.

"Blokowanie dostępu do krytycznie ważnej pomocy było umotywowane politycznie i miało tragiczne konsekwencje, zwłaszcza dla zespołów poszukiwawczych i ratowniczych, które potrzebowały paliwa do obsługi ciężkich maszyn" - powiedziała Aya Majzoub, zastępca dyrektora Amnesty International na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Podkreśliła, że wszystkie strony konfliktu powinny zapewnić cywilnej ludności "nieskrępowany dostęp do pomocy".

Do tej pory większość pomocy dla obszarów Syrii znajdujących się pod kontrolą opozycji dociera tylko przez trzy przejścia graniczne z sąsiednią Turcją - dwa z nich zostały otwarte wyjątkowo za zgodą prezydenta Baszara el-Assada. Pomoc do stref kontrolowanych przez rząd dociera samolotami, ciężarówkami i drogą morską.

W trzęsieniu ziemi, które przed miesiącem nawiedziło region, po syryjskiej stronie granicy zginęło około 5700 ludzi.