Syria: Sześć osób zginęło w eksplozji samochodu-pułapki na południowych przedmieściach Damaszku

Co najmniej sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w czwartek w eksplozji samochodu-pułapki w pobliżu mauzoleum wnuczki Mahometa w As-Sajjida Zajnab na południowych przedmieściach Damaszku - podały syryjskie media, na które powołuje się agencja Reutera.

AFP pisze o pięciu ofiarach śmiertelnych i cytuje syryjskie MSW, które podało, że chodzi o "wybuch motoru w pobliżu taksówki". Wcześniej syryjskie media państwowe podały, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, który ktoś podrzucił do taksówki.

Według resortu zdrowia 26 rannych leczonych jest w szpitalach, a 20 poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu lub zostały one opatrzone ambulatoryjnie.

To drugi w tym tygodniu atak na świątynię w As-Sajjida Zajnab; we wtorek ranne tam zostały dwie osoby - pisze Reuters.

Mauzoleum wnuczki Mahometa, Zajnab bint Ali, jest celem pielgrzymek szyitów; syryjskie władze wzmocniły ochronę mauzoleum ze względu na zbliżające się święto Aszura, jedno z najważniejszych świąt szyickich.

Nikt nie przyznał się do zorganizowania czwartkowego zamachu, ale za poprzednie ataki na tę świątynię odpowiedzialność wzięło Państwo Islamskie (IS). W 2016 roku w dwóch zamachach dżihadystów z IS w pobliżu mauzoleum zginęły 134 osoby.

W kwietniu br. 41 osób zginęło w Syrii w dwóch atakach IS. Państwo Islamskie, które od 2014 roku kontrolowało znaczną część terytorium Syrii, w marcu 2019 roku zostało rozbite w tym kraju przez międzynarodową koalicję kierowaną przez Stany Zjednoczone. Od początku obecnego roku rozsiane na terenach pustynnych komórki IS nasiliły jednak ataki.