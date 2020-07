Syria: W niedzielę wybory parlamentarne w 20. rocznicę rządów Asada

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę w Syrii. Głosowanie zbiega się z 20-leciem rządów Baszara el-Asada, który stoi na czele kraju spustoszonego przez trwającą od 2011 r. wojnę, mocno dotkniętego zachodnimi sankcjami i będącego w poważnym kryzysie gospodarczym.

O mandaty w liczącym 250 miejsc jednoizbowym Zgromadzeniu Ludowym ubiega się ok. 2100 kandydatów, w tym wpływowi biznesmeni objęci zachodnimi sankcjami.

Są to trzecie wybory parlamentarne od 2011 r., kiedy w następstwie stłumienia przez syryjskie siły bezpieczeństwa antyprezydenckich i prodemokratycznych protestów wybuchł konflikt wewnętrzny, który przerodził się w wojnę z udziałem wielu regionalnych i światowych mocarstw. Według różnych źródeł do tej pory w konflikcie syryjskim zginęło 380-400 tys. ludzi. Wojna spowodowała też masowy exodus - wiele milionów Syryjczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i albo żyje gdzie indziej w Syrii, albo uciekło z kraju, głównie do sąsiedniej Turcji.

Rządząca od pół wieku i blisko związana z klanem Asadów partia Baas zazwyczaj z łatwością wygrywa wybory w kraju, gdzie zdecydowana większość jej przeciwników żyje na wygnaniu lub poza obszarami kontrolowanymi przez reżim - zwraca uwagę w przedwyborczej analizie agencja AFP.

Pierwotnie zaplanowane na kwiecień wybory były już dwukrotnie przekładane ze względu na epidemię koronawirusa, która jednak według oficjalnych danych syryjskich dotknęła zaledwie kilkaset osób. Według ostatniego zestawienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA, który opiera się na oficjalnych danych rządowych, w Syrii do tej pory zakażonych zostało 477 osób, a 22 osoby zmarły. AFP, również przywołując oficjalne dane, informuje o 458 zakażeniach na obszarach kontrolowanych przez rząd. Na całym świecie pandemia pochłonęła ponad 590 tys. istnień ludzkich, zakaziło się ponad 13,8 mln osób.

W programach wyborczych kandydatów dominują kwestie gospodarcze i społeczne, obiecuje się zwłaszcza rozwiązania dla gwałtownych wzrostów cen, a także odbudowę kraju i infrastruktury - pisze AFP.

Wyborcy będą mogli oddać głos w ponad 7300 lokalach wyborczych. W tym roku po raz pierwszy głosowanie odbędzie się w dawnych bastionach rebeliantów. Dzięki zwycięstwom odniesionym przy wsparciu militarnym Rosji i Iranu reżim Asada kontroluje obecnie ponad 70 proc. powierzchni kraju.

Jak mówi AFP członkini komisji wyborczej, sędzia Heba Fatum, "wybory odbywają się w czasie, gdy syryjska armia (...) odbiła niedawno z rąk zbrojnych frakcji większość regionów". "Są lokale we Wschodniej Gucie, w prowincji Idlib czy innych regionach, gdzie nie odbyło się głosowanie w poprzednich wyborach" - wskazuje. Siły rządowe odbiły w 2019 r. Idlib, ostatni bastion dżihadystów i rebeliantów na północnym zachodzie kraju, przejmując na powrót olbrzymie obszary tej prowincji.

Według członka komisji wyborczej cytowanego przez dziennik "Al-Watan" miliony Syryjczyków mieszkających za granicą, w większości uchodźców, którzy uciekli przed konfliktem, nie będą mogły uczestniczyć w wyborach, chyba że wrócą do kraju, żeby zagłosować.

Wśród kandydatów są biznesmeni, których dotyczy ustawa przyjęta przez Waszyngton w połowie czerwca i będąca zwieńczeniem szeregu zachodnich sankcji. Tak jest w przypadku posła Mohameda Hamszo, ubiegającego się o reelekcję w stołecznym Damaszku, czy Chaleda al-Zubaidiego, który według resortu finansów USA zainwestował w luksusowy projekt turystyczny w pobliżu lotniska w Damaszku i ma powiązania z reżimem Asada.

"W czasie wojny priorytetem było bezpieczeństwo. Teraz jest to sytuacja ekonomiczna" - mówi AFP 32-letni tłumacz z Damaszku Abir Dibah.

Syria przechodzi najgorszy kryzys gospodarczy w swojej historii, któremu od kilku miesięcy towarzyszy bezprecedensowa deprecjacja waluty. Według ONZ ponad 80 proc. 17,5-milionowej populacji żyje poniżej progu ubóstwa.

Jak wskazuje AFP, dzisiejszej Syrii daleko jest do sytuacji z 17 lipca 2000 r., kiedy to 34-letni Baszar el-Asad obejmował najwyższy urząd w państwie po śmierci swojego ojca, Hafeza el-Asada. Po 20 latach Asad i jego reżim uważani są przez społeczność międzynarodową za pariasów, zwłaszcza że po dziewięciu latach krwawej wojny z udziałem regionalnych i światowych potęg, nie widać końca kryzysu. Kolejne wybory prezydenckie spodziewane są w 2021 roku. "Prezydent Asad pozostanie tak długo, jak zechcą tego Syryjczycy" - skwitował niedawno szef syryjskiej dyplomacji Walid el-Mualim.