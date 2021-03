Syria: Władze rozpoczęły szczepienie medyków przeciw Covid-19

Władze Syrii ogłosiły w poniedziałek, że w kraju trwają masowe szczepienia pracowników służby zdrowia przeciw Covid-19. To efekt otrzymania przez kraj partii szczepionek od "zaprzyjaźnionego kraju", którego nazwy nie ujawniono.

Z poniedziałkowego oświadczenia ministerstwa zdrowia wynika, że szczepienie "medyków z pierwszej linii frontu" zaczęło się w niedzielę. Preparaty podawane są pracownikom ośrodków izolacji.

W komunikacie nie podano, jakie szczepionki są używane.

W czwartek minister zdrowia poinformował, że kraj otrzymał dostawę szczepionek przeciw Covid-19 od "zaprzyjaźnionego państwa", nie podając jednak jego nazwy.

Syria prowadziła wcześniej rozmowy z Rosją, a w ubiegłym tygodniu zarejestrowała szczepionkę Sputnik V, jednak dotąd nie ogłoszono żadnego porozumienia co do dostaw. Chiny zapowiedziały w lutym, że wyślą do Syrii 150 tys. dawek w ramach pomocy humanitarnej, lecz według Pekinu dostawa do Syrii jeszcze nie dotarła.

Ponadto według doniesień mediów zakup rosyjskiej szczepionki dla Syrii o wartości ponad 1 mln dolarów obiecał też Izrael, przy czym premier Benjamin Netanjahu zaprzeczył, by wysyłał do Syrii "izraelskie dawki" szczepionki.

Pierwsze dawki w ramach globalnego programu COVAX Syria ma otrzymać dopiero w kwietniu. Szczepionki z COVAX mają trafić również na terytoria w północno-zachodniej części kraju, kontrolowane przez przeciwników syryjskiego reżimu w trwającym od dekady konflikcie zbrojnym.