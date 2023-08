Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka: 10 żołnierzy reżimowych zginęło w ataku dżihadystów Państwa Islamskiego

Co najmniej 10 żołnierzy reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada zginęło, a sześciu zostało rannych w ataku bojowników dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w północnej prowincji Rakka - poinformowało we wtorek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

"IS zaatakowało pozycje i punkty kontrolne zajmowane przez członków sił reżimowych (...) podpalając pojazdy wojskowe" - podało Obserwatorium posiadające rozległą sieć kontaktów w Syrii.

Syryjskie siły rządowe kontrolują obszary na wschodzie i południu prowincji Rakka, podczas gdy oddziały kurdyjskie utrzymują większość północy. Miasto Rakka było przez kilka lat stolicą samozwańczego kalifatu IS, z którego siły dżihadystów zostały wyparte w 2017 roku.

W zeszłym tygodniu IS ogłosiło śmierć swojego przywódcy. Abu al-Hussein al-Husseini al-Kurajszi zginął w starciach w północno-zachodniej Syrii.

Od początku grudnia 2022 roku IS nasiliło ataki pomimo utraty w 2019 roku swoich głównych bastionów w Syrii, z których dżihadyści zostali wyparci przez siły kurdyjskie i międzynarodową koalicję pod dowództwem USA.