Sytuacja na Ukrainie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną regionu, w tym Polski

- Dotyczy to całego regionu w tym momencie i znajduje swoje odbicie w postaci spadku na giełdach. To jednak nerwowa i krótkoterminowa reakcja. Myślę, że będzie się ona stabilizowała. Jednak to, że te spadki w Polsce są większe niż we Francji czy Wielkiej Brytanii, pozostaje faktem, któremu nie da się zaprzeczyć. To wynika z geografii właśnie – mówi dla WNP.PL prof. Mariusz Golecki, wiceminister rozwoju i technologii, który jeszcze do niedawna był Rzecznikiem Finansowym.

W „Rządowej ławie” o szacowanym spadku PKB Ukrainy i jego wpływie na polskich przedsiębiorców.

Z wiceministrem rozmawiamy też o tym, czy zakładane wzrosty gospodarcze dla naszego kraju są jeszcze aktualne.

Jaka będzie skala strat w naszym eksporcie i czy to już moment na szukanie alternatyw?

Giełda straty odrobi