Szczepionka Novavax skuteczna na mutacje koronawirusa

Amerykańska firma Novavax poinformowała w czwartek, że jej szczepionka miała 89,3 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19 w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i była prawie tak samo skuteczna w ochronie przed bardziej zakaźnym wariantem brytyjskim.

Firma dodała, że w połowie badań prowadzonych w RPA, gdzie odkryto inny, nowy wariant wirusa, wśród osób, które nie są nosicielami wirusa HIV, szczepionka wykazuje 60 proc. skuteczności.

Novavax poinformował, że brytyjskie badania, które objęły 15 tys. osób w wieku od 18 do 84 lat, ma być wykorzystana do złożenia wniosku o ocenę dopuszczenie szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajach. Około 27 proc. osób biorących udział w badaniu jest w wieku powyżej 65 lat.

Według wstępnych wyników szczepionka osiągnęła 85,6 proc. skuteczności w zapobieganiu brytyjskiemu wariantowi koronawirusa.

W brytyjskim badaniu skuteczność szczepionki była zbliżona do tej, które osiągnęły dwie inne, już stosowane szczepionki opracowane przez wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech oraz przez firmę Moderna. W przypadku podania dwóch dawek obie miały skuteczność na poziomie ok. 95 proc.

"Dobra wiadomość, że szczepionka Novavax okazała się skuteczna w brytyjskich testach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dzięki którym te wyniki były możliwe. Nasz regulator leków oceni teraz szczepionkę, która będzie produkowana w Teesside (północna Anglia - PAP). Jeśli zostanie ona zatwierdzona, mamy zamówionych 60 milionów dawek" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson.