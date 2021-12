Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że szczepionka przeciw Covid-19 być może będzie obowiązkowa we Francji, ale obecnie nie jest to priorytet. Dodał, że szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat jest pożądane, ale ostatecznie jest to wybór rodziców.

We wcześniej nagranym wywiadzie, wyemitowanym we francuskich stacjach telewizyjnych TF1 i LCI, Macron przyznał, że podawanie szczepionki przeciw Covid-19 mogłoby zostać dodane do listy szczepionek już obowiązkowych we Francji. "To całkowicie możliwe" - powiedział.

Francuski prezydent przekonywał, że przepustki covidowe już "prawie wprowadziły obowiązek szczepień". "Jesteśmy prawie na miejscu" - powiedział i przypomniał, że "zaszczepiło się ponad 90 proc. tych, którzy mieli być zaszczepieni".

"Prawdopodobnie pójdziemy w kierunku regularnych przypomnień" - mówił Macron, podając jako przykład coroczną szczepionkę przeciwko grypie, która nie jest obowiązkowa. "Grypa co roku wraca w nieco innej postaci, trzeba się ponownie zaszczepić, żeby mieć dobrą ochronę. Prawdopodobnie zmierzamy w tym kierunku w przypadku tego wirusa" - wyjaśniał.

Podkreślił także, iż szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat jest "pożądane", ale nie jest obowiązkowe i dodał, że jest to "wybór rodziców".

"Władze zdrowotne wyjaśniły, że u dzieci między 5. a 11. rokiem życia tworzy się ochrona, dlatego uważam, że jest to pożądane" - powiedział francuski prezydent dodając przy tym, że zachorowania u dzieci w tym wieku "rzadko mają poważne formy, nawet jeśli w ostatnich tygodniach mieliśmy dziesiątki zakażeń dzieci".

Macron wezwał także do szczepień wszystkich tych, którzy nie przyjęli jeszcze ani jednej dawki. "Ponad 5 milionów naszych współobywateli, którzy nie są zaszczepieni, wzywam do odpowiedzialności, ponieważ nie są chronieni" - zaapelował.

Wywiad z Macronem został nagrany w niedzielę w Pałacu Elizejskim. Został wyemitowany w programie zatytułowanym "Dokąd zmierza Francja?".