Szczerski: Rosja celowo wywołuje katastrofę humanitarną na Ukrainie

Rosja celowo wywołuje katastrofę humanitarną na Ukrainie - ocenił ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski w oświadczeniu dla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak dodał, obecny kryzys jest najszybciej rosnącym kryzysem uchodźczym w Europie od II wojny światowej.

"W niedzielę Rosja zaatakowała Winnicę, kolejne spokojne miasto na Ukrainie, gdzie wiele organizacji humanitarnych, w tym agencje ONZ, działają, przynosząc pomoc. To jasna manifestacja tego, że Rosja celowo tworzy katastrofę humanitarną na Ukrainie i rażąco lekceważy zasady międzynarodowego prawa humanitarnego" - napisał Szczerski w oświadczeniu przesłanym członkom Rady Bezpieczeństwa, która w poniedziałek obraduje na temat sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

Szczerski dodał, że w rezultacie wojny co minutę polską granicę przekracza 100 uchodźców, a obecny kryzys uchodźczy jest największym w Europie od czasów II wojny światowej.

Szczerski podkreślił, że mimo tak wielkiej liczby uchodźców Polska jak dotąd nie musiała tworzyć obozów dla uchodźców ze względu na gościnność polskich rodzin. Ostrzegł jednak, że wkrótce może to się zmienić ze względu na wyczerpanie zasobów. Ambasador zaznaczył, że niemal połowa uchodźców to dzieci, a wśród napływających obecnie osób wiele to osoby niepełnosprawne, chore i potrzebujące pomocy medycznej lub psychologicznej.

Szczerski podkreślił też zgłoszenie przez rząd projektu prawa mającego uregulować i ułatwić pobyt uchodźców w Polsce, dodając, że szacowany jego koszt to 2 mld dolarów.

"Dziś Ukraina płaci wysoką cenę broniąc swojej niepodległości, integralności terytorialnej i demokracji. Determinacja i odwaga Ukraińców inspiruje świat. Nie możemy ich zawieść" - napisał Szczerski.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady o coraz bardziej dramatycznej sytuacji humanitarnej na Ukrainie mówił m.in. podsekretarz generalny ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths, który zwracał szczególną uwagę na cywilów w bombardowanych przez Rosję Charkowie i Mariupolu oraz Melitopolu na południu kraju, gdzie brakuje żywności i leków. Wezwał też do utworzenia korytarzy humanitarnych.