Szczerski w ONZ: Budowanie pokoju ważniejsze dzisiaj niż kiedykolwiek

W obliczu konfliktów z użyciem przemocy wysiłki ONZ na rzecz budowania pokoju wydają się bardziej istotne niż kiedykolwiek – mówił w środę ambasador Krzysztof Szczerski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Odniósł się do agresji Rosji na Ukrainę.

w trakcie środowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w sprawie finansowania budowy pokoju Szczerski komplementował wysiłki organów ONZ na rzecz wzmocnienia architektury budowania pokoju. Uznał je za bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej

"W ciągu ostatnich dwóch miesięcy światem wstrząsnęła niesprowokowana i nieuzasadniona agresja militarna Rosji na Ukrainę stanowiąca rażące naruszenie podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Każdego dnia słyszymy o tym z pierwszej ręki od tych, którzy uciekli z Ukrainy, aby znaleźć schronienie w Polsce" - podkreślił dyplomata.

Przypomniał, że liczba uciekinierów do Polski sięgnęła ostatnio 3 milionów. Wskazywał na oferowaną im opiekę zdrowotną, świadczenia socjalne, edukację i dostęp do rynku pracy.

Szczerski zwrócił jednak uwagę, że ogromny kryzys humanitarny wymaga bezprecedensowej reakcji całej społeczności międzynarodowej. Wyraził w tym kontekście uznanie dla sekretarza generalnego Antonio Guterresa za jego wysiłki podejmowane w czasie wizyt Moskwie i Kijowie, a także na rzecz wdrożenia "Nowej Agendy dla Pokoju", której celem jest wzmocnienie działań prewencyjnych i budowania pokoju.

"Ochrona i integracja najbardziej narażonych grup, takich jak kobiety, dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne, pozostaje jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Istnieje wyraźna potrzeba solidnego, wieloaspektowego podejścia do kwestii pokoju i bezpieczeństwa, które rzeczywiście uwzględniałoby powiązania między pomocą humanitarną, rozwojem i pokojem" - ocenił stały przedstawiciel RP przy ONZ.

Jako szczególnie ważne określił budowanie politycznej i ekonomicznej niezależności państw i społeczeństw. Wezwał do inwestowanie w zapobieganie i eliminowanie podstawowych przyczyn zagrożeń. Jego zdaniem zaspokajanie potrzeb humanitarnych powinno iść w parze ze zwiększaniem zdolności społeczeństw do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

"Polska stara się stosować wielowymiarowe podejście we wspieraniu Libanu, gdzie obecnie jesteśmy obecni jako jedno z państw wnoszących wojska do UNIFIL oraz Iraku. Mamy nadzieję, że po pełnym wdrożeniu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2 marca 2022 r. i zakończeniu brutalnej agresji militarnej Rosji, będziemy mogli w podobny sposób, we współpracy ze społecznością międzynarodową, pomóc Ukrainie" - zapowiadał Szczerski.

Zapewniał o poparciu Polski dla budowania i podtrzymywania pokoju poprzez Fundusz Budowania Pokoju.

"Jesteśmy w pełni zaangażowani we wsparcie polityczne i finansowe Funduszu. Uważamy również, że wszyscy musimy dalej badać nowe możliwości finansowania" postulował ambasador.

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołano na mocy dwóch wcześniejszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa podkreślających, że finansowanie budowania pokoju pozostaje krytycznym wyzwaniem. Ma prowadzić do wypełnienia luki finansowej wobec szybko zmieniających się, przedłużających i złożonych konfliktów zbrojnych.

Źródła finansowania pochodzić mają m.in. ze środków krajowych państw członkowskich oraz innowacyjnych partnerstw.

Podczas posiedzenia przemawiali przedstawiciele ponad 70 państw w tym USA, Chin, Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, a także Unii Europejskiej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski