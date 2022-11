Szczyt klimatyczny to była maszynka do pieniędzy dla egipskiego reżimu

Organizacja COP27 w egipskim kurorcie Szarm-el-Szejk miała być ukłonem w stronę państw Afryki, należących do najbardziej poszkodowanych przez zmiany klimatu. Szczyt okazał się jednak mało efektywnym i horrendalnie drogim przedstawieniem w złym guście.

Dla delegatów szczytu klimatycznego ceny towarów i usług w Szarm-el-Szejk zostały znacznie zawyżone.

Hotele zażądały od wielu uczestników COP27 horrendalnych dopłat za noclegi.

Sposób organizacji COP27 pozostawił ogromny ślad węglowy, a negocjacje nie wniosły wiele nowego...

Chociaż COP27 poświęcony jest dramatycznej walce ze zmianami klimatu, które są coraz bardziej odczuwalne na całym świecie, to trudno odnieść wrażenie, że organizatorzy szczególnie się nimi przejmują. Raczej potraktowali go jako szansę na interes życia, traktując uczestników, jak chodzące karty kredytowe bez limitu.

Pełne przepychu "resorty" dla rosyjskich turystów żądają dodatkowych opłat od uczestników COP27

Większość uczestników COP27 umieszczono w nadmorskich hotelach, tzw. resortach, wraz z masą rosyjskich turystów przyjeżdżających do Egiptu na wakacje all-inclusive. To, de facto, ogromne turystyczne „fabryki”, pełne basenów, ucinanych pod linijkę żywopłotów, rażących oczy kolorowych światełek i organizowanych co wieczór dyskotek z kiepską muzyką, podlanych nielimitowanym dostępem do alkoholu.

Pakiet wakacyjny zawiera również mnóstwo złej jakości jedzenia, udającego zachodnie. Szarm-el-Szejk pełne jest ogromnych świetlnych ozdób, które - włączone razem - tworzą nad miastem specyficzną zieloną łunę...

Trudno mówić tu o dbałości o klimat, ponieważ zapewnienie tych wszystkich atrakcji zostawia ogromny i niepotrzebny ślad węglowy. Inaczej mówiąc: to wszystko to, co rosyjski turysta kocha najbardziej, ale delegat COP27 już niekoniecznie, bo przyjeżdża na szczyt do pracy.

Zresztą obsługa hotelu ledwie mówi po angielsku i wszystkich masowo traktuje jak Rosjan, mówiąc przede wszystkim po rosyjsku. Na dodatek uczestnik COP27, niczego nieświadomy, rezerwując pobyt za określoną kwotę, po kilku dniach wyjazdu dostaje informację, że musi dopłacić horrendalnie wysoką sumę - tylko dlatego, że nie jest rosyjskim turystą, ale uczestnikiem konferencji...

To przydarzyło się również i nam. Ze względu na to, że trudno zarezerwować do Szarm-el-Szejk lot liniami komercyjnymi bez kilku przesiadek, a także nocleg poza "resortem", najlepszym wyborem okazuje się wykupienie wakacji w biurze podróży. W trakcie pobytu okazało się jednak, że hotel przez biuro podróży zażądał od nas 450 dolarów dopłaty za każdą noc - ze względu na uczestnictwo w konferencji - chociaż podpisana z biurem podróży umowa takiego zapisu nie zawierała.

Hotel postanowił zatem zmienić reguły gry w jej trakcie, powołując się na wydany przez władze egipskie dekret. Szkoda jednak, że przed zakupem oferty o takim zapisie nie poinformował... Wówczas zapewne w szczycie nie wzięłoby udziału ponad 40 tys. osób. Taka niemiła niespodzianka spotkała wielu uczestników COP27. Wielu odmówiło uiszczenia opłaty.

Wysokie ceny żywności sprawiły, że nie wszystkich delegatów było stać na jej zakup

Poza dodatkową, ukrytą opłatą hotelową, na uczestników COP27 czekało wiele innych nieoczekiwanych niespodzianek. Organizatorzy wpuścili o wiele więcej uczestników na konferencję niż początkowo zakładali. W postawionym na środku gorącej pustyni kompleksie konferencyjnym, daleko od miasta, delegat był skazany na wyżywienie na miejscu.

Wymagało to nie lada cierpliwości, ze względu na długie kolejki. W pierwszych dniach wydarzenia ceny za sprzedawane jedzenie były bardzo wysokie i zdecydowanie przewyższały wartość produktów. Po licznych protestach uczestników nieco je zredukowano... Wielu delegatów z biedniejszych krajów mówiło nam, że po prostu nie było ich stać, żeby zakupić żywność na miejscu.

Dodatkowo na całe dwa tygodnie szczytu wielu lokalnych kupców i restauratorów również znacznie podniosło ceny, próbując zarobić na wydarzeniu jak najwięcej.

Sposób funkcjonowania miejsca konferencji również trudno uznać za zrównoważony. Postawione na środku pustyni namioty wymagały ogromnych klimatyzatorów, żeby można było w nich wytrzymać, a organizatorzy nieco przesadzali z obniżaniem temperatury. Jeśli doliczymy do tego oświetlenie sal konferencyjnych i wszystkie inne aktywności, to przez 2 tygodnie musiał to być ogromny wydatek energetyczny.

Organizacja tak wielkiego wydarzenia to oczywiście spory zastrzyk dla lokalnej gospodarki i nie ma w tym nic negatywnego - wziąwszy pod uwagę, że Egipt jest krajem rozwijającym się. Ale wskazane są pewne granice, bo - nawet zachowując standardowe ceny towarów i usług - Egipcjanie osiągnęliby ogromny zysk, nie pozostawiając jednocześnie złego wrażenia u gości.