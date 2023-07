Szczyt NATO: MON: minister Błaszczak na szczycie w Wilnie rozmawiał z prezydentem USA

Szef MON Mariusz Błaszczak w trakcie szczytu w Wilnie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem; poruszono tematy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wsparcia dla walczącej Ukrainy - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych.

We wtorek i środę Błaszczak, wraz z m.in. prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MSZ Zbigniewem Rauem, wziął udział w szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Podczas obrad - jak poinformowało MON we wpisie na Twitterze - rozmawiał m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem. Do wpisu dołączono zdjęcia, na których oprócz Błaszczaka i prezydenta USA widoczni są także prezydent Duda i polski ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski.

"Wśród tematów bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i wsparcie dla walczącej Ukrainy" - poinformowano we wpisie.

Wcześniej MON informowało, że na marginesie szczytu szef MON rozmawiał m.in. z prezydentem niedawno przyjętej do Sojuszu Finlandii Saulim Niinisto raz minister obrony Łotwy Inarą Murniece.