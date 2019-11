"Szczyt NATO pokaże jedność Sojuszu"

Mimo publicznych podziałów między państwami należącymi do Sojuszu Północnoatlantyckiego przyszłotygodniowy szczyt NATO pokaże jedność tej organizacji - przewiduje ekspert German Marshall Fund w Brukseli Bruno Lete.

Przywódcy 29 krajów Sojuszu zjadą 3 i 4 grudnia do Londynu, żeby uczcić 70 rocznicę ustanowienia organizacji, utworzonej, by zapewniać bezpieczeństwo i pokój w obszarze euroatlantyckim.

"Pomimo publicznych przepychanek i nieporozumień wszystkie strony wiedzą, że potrzebują się wzajemnie, że w ich wspólnym interesie jest przezwyciężanie nieporozumień" - powiedział w piątek w Brukseli Lete.

Eksperci podkreślają, że obchody 70. rocznicy NATO będą naznaczone znaczącymi podziałami w ramach Sojuszu - nie tylko pomiędzy partnerami transatlantyckimi, ale także w samej Europie.

"Oczywiście w ostatnim czasie mieliśmy publiczne spory w NATO, myślę tu o wypowiedziach prezydenta Francji Emmanuela Macrona, o relacjach z Turcją, a także o tym, że prezydent USA Donald Trump cały czas jest krytycznie nastawiony do wartości jaką reprezentuje NATO. To oczywiście komplikuje sytuację" - przyznał analityk German Marshall Fund of the United States.

Jego zdaniem z tego powodu bardzo ważne będzie, żeby w Londynie państwa Sojuszu dały wyraz swojego zjednoczenia i pokazały opinii publicznej, że tworzą zintegrowaną organizację. Jak zaznaczył, w dużej rodzinie, jaką jest NATO nie może nie być podziałów, ale rodzina pozostaje rodziną.

"To jest ważne i liderzy muszą to pokazać w Londynie w przyszłym tygodniu. Muszą być jakieś polityczne symbole, które na to wskażą" - zaznaczył Lete. Według niego można się spodziewać, że "za zasłoną" będzie twarda gra dyplomatyczna, aby znaleźć jakiś rodzaj porozumienia.

Ekspert nie oczekuje znaczących decyzji podczas spotkania w brytyjskiej stolicy, co wynika z charakteru rocznicowego spotkania, którego ambicje są dość ograniczone. Jednym z konkretów ma być ogłoszenie, że przestrzeń kosmiczna będzie kolejnym obszarem działań operacyjnych, obok wody, lądu, powietrza i cyberprzestrzeni, co już wcześniej zostało uzgodnione na niższym szczeblu.

Media będą się skupiały na różnicach, zwłaszcza po wypowiedziach prezydenta Francji Emanuela Macrona. Lete uważa, że komentarze francuskiego przywódcy o "śmierci mózgowej" NATO są nakierowane na krajowe podwórko polityczne.

"Trzeba to widzieć w kontekście. Francja bardzo mocno naciska, żeby rozwinąć europejskiej zdolności wojskowe, żeby Europejczycy byli bardziej autonomiczni w tym zakresie. Paryż chce by stało się to priorytetem" - zaznaczył ekspert.

Jego zdaniem sprawa nie jest jednak tak prosta, bo mniejsza współpraca transatlantycka w zapewnienie bezpieczeństwa nie jest na razie możliwa. "Nawet jeśli Europa chciałaby rozwiązać swoje własne zdolności wojskowe, potrzebne byłoby amerykańskie wsparcie przez co najmniej kolejną dekadę. Dlatego jestem sceptyczny co do polityki Macrona" - powiedział Lete.

Analityk GMF uważa, że szczyt w Londynie nie powoła "grupy mędrców", którzy mieliby się zajmować przygotowywaniem jakichś rekomendacji zmian w NATO, bo nie ma na to chęci wśród państw tworzących organizację. Jak zaznaczył pomysł ten nie jest nowy, bo pojawiał się od szczytu w Warszawie w 2016 r. i jeśli nie będzie grupy dużych krajów, które by go wsparły, nie zostanie zrealizowany.

Lete zauważył, że Turcja jest problematycznym krajem w Sojuszu od wielu lat, a jej inwazja na północno-wschodnią Syrię, tylko kolejny raz o tym przypomniała. "Oczywiście jest wiele państw wewnątrz Sojuszu, które niepokoją się o stan demokracji, wolności, czy praworządności w NATO, bo trzeba zrozumieć, że jest to nie tylko sojusz wojskowy, ale również klub wspólnych wartości. (...) Ale Turcja ma kluczowe znaczenie dla NATO. Umożliwia eksportować stabilność i władzę w regionie, który jest bardzo niestabilny tuż u progu Europy" - zwrócił uwagę ekspert. Jego zdaniem z tego powodu Sojusz Północnoatlantycki będzie robił co w jego mocy, by mieć dobre relacje z pozostającą w nim Turcją.