Szczyt NATO: Stoltenberg: nie ma żadnych ram czasowych dla Ukrainy, bo proces akcesji zawsze opierał się na spełnianiu wymogów

Nie ma żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów - powiedział we wtorek w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Mamy teraz program dotyczący tego, jak przybliżyć Ukrainę do NATO; jego częścią są ustalenia dotyczące interoperacyjności wojsk NATO i Ukrainy" - zapewnił szef NATO podczas konferencji prasowej w pierwszym dniu szczytu w Wilnie.

"Nigdy nie było silniejszego sygnały ze strony NATO dotyczącego przyszłości Ukrainy w Sojuszu" - zauważył Stoltenberg. Z Wilna Jakub Bawołek