Szczyt NATO: Szef MSZ Ukrainy: obecnie najważniejsze są stabilne dostawy broni

Obecnie najważniejsze dla nas są stabilne dostawy broni, a nie odblokowanie dostaw nowych rodzajów uzbrojenia - powiedział we wtorek Bloombergowi szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Musimy zagwarantować stabilne dostawy amunicji artyleryjskiej, bo tego stale potrzebujemy w dużych ilościach. Pracujemy nad tym, żeby otrzymać więcej haubic kalibru 155 mm" - zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji.

"Uważam, że teraz chodzi nie o to, żeby odblokować nowe (rodzaje) uzbrojenia, bo to już zrobiliśmy, tylko o to, żeby zapewnić stabilność dostaw i przyspieszyć dostawę niedawno obiecanej broni" - podkreślił szef MSZ.

Minister wyraził także zadowolenie z powodu ogłoszenia przez Francję przekazania Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.