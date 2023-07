Szczyt NATO w Wilnie: Brytyjski premier: podjęliśmy zdecydowane działania, by wzmocnić ten sojusz

Mimo rosnącej agresji ze strony autorytarnych państw, która stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa w Europie i poza nią, opuszczamy Wilno będąc bardziej pewni siebie i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek - oświadczył w środę brytyjski premier Rishi Sunak na zakończenie szczytu NATO.

"Podjęliśmy zdecydowane działania, by wzmocnić ten sojusz. Uzgodniliśmy najbardziej fundamentalną transformację gotowości NATO od czasów zimnej wojny, kompleksowe plany prowadzenia działań wojennych w celu obrony (...), zwiększenie produkcji obronnej w celu podniesienia naszych zapasów (...) i zwiększone wydatki na obronę, a wszyscy sojusznicy zobowiązali się do osiągnięcia celu 2 proc. (PKB na obronę - PAP)" - mówił Sunak w wystąpieniu podsumowującym szczyt w stolicy Litwy.

Wskazał, że do NATO już została przyjęta Finlandia, wkrótce wejdzie Szwecja, a z czasem NATO będzie jeszcze silniejsze dzięki przyjęciu Ukrainy.

"Chcę oddać hołd narodowi ukraińskiemu i jego niesamowitej odwadze i odporności. Wciąż są silni i wytrwali, a kontrofensywa robi postępy. W ciągu ostatnich kilku tygodni odbili więcej terenów, niż Rosja zajęła w ciągu ostatniego roku. Stoimy z nimi, a sojusznicy podwajają swoje wsparcie" - podkreślił brytyjski premier, nawiązując do długoterminowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy, które w Wilnie ogłosiły państwa grupy G7.

Pokreślił, że choć te zobowiązania stanowią nowe apogeum we wsparciu dla Ukrainy, nie zastępują one członkostwa w NATO, bo to ono jest przyszłością tego kraju. Wyraził zadowolenie z tego, że na szczycie droga Ukrainy do członkostwa została skrócona poprzez rezygnację z Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) oraz z powołania Rady NATO-Ukraina.

Sunak mówił też o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w NATO, z którego Brytyjczycy mogą być dumni. Zwrócił uwagę, że Wielka Brytania jest jednym z niewielu krajów, które uczestniczą w każdej misji NATO, i przypomniał, że jako pierwsza przekazała Ukrainie czołgi oraz pociski dalekiego zasięgu.

"Wielka Brytania jest tu od początku istnienia tego sojuszu. (...) W nadziei na uniknięcie kolejnej wyniszczającej wojny, połączyliśmy siły z garstką sojuszników, by zobowiązać się do wzajemnej obrony. (...) 75 lat później, w obliczu nowych zagrożeń w Europie, NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Udowodniło, że jest najbardziej udanym sojuszem w historii, a w tym tygodniu po raz kolejny pokazaliśmy, że Wielka Brytania znajduje się w jego sercu" - powiedział na koniec brytyjski premier.