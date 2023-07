Szczyt NATO w Wilnie był ważny dla Ukrainy, ale nie przełomowy

Szczyt NATO w Wilnie był dla Ukrainy ważny, jednak nie przełomowy, ponieważ oczekiwania ukraińskich władz oraz społeczeństwa sięgały znacznie dalej i były związane z zaproszeniem do członkostwa w Sojuszu – oceniła w rozmowie z PAP Maria Piechowska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) ds. Ukrainy.

"Niewątpliwie wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją przez państwa NATO jest dla wielu z nich strategiczną koniecznością, jednak nie oznacza to automatycznego zrozumienia potrzeby członkostwa dla Ukrainy w NATO" - podkreśliła Piechowska.

Jak dodała, w Wilnie Ukraina otrzymała wiele obietnic dostaw sprzętu wojskowego, w tym rakiet dalekiego zasięgu; potwierdzono także szkolenia dla ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16.

"Chociaż to ostatnie ma charakter przede wszystkim symboliczny, bo nie zmieni sytuacji na froncie w perspektywie krótkoterminowej, to jednak będzie mogło mieć duże znaczenie w kolejnych latach" - zauważyła.

Ukraina liczyła na dużo więcej, przede wszystkim na zaproszenie do członkostwa w NATO, nawet jeśli miałoby być ono odłożone w czasie. Szczyt w Wilnie może być więc dużym rozczarowaniem dla ukraińskiego społeczeństwa, które zdecydowanie popiera członkostwo w Sojuszu - mówi analityczka.

Według niej utworzenie Rady NATO-Ukraina jest ważnym krokiem w procesie zbliżenia tego kraju z Sojuszem Północnoatlantyckim. "Chociaż jest ona przede wszystkim forum przeznaczonym na konsultacje to prezydent Wołodymyr Zełenski określił ją również jako instrument integracji" - podkreśliła Piechowska.

Ponadto w Wilnie Ukraina usłyszała wiele słów poparcia, a nazwa kraju była w stolicy Litwy odmieniana przez wszystkie przypadki - zauważyła analityczka PISM.

"Rosja została nazwana wprost +największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw członkowskich oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim+. Podkreślono też, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za nielegalną, nieuzasadnioną i niesprowokowaną agresywną wojnę przeciwko Ukrainie" - powiedziała Piechowska.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 roku, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP).

W środę prezydent Zełenski przekazał z kolei, że Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7, i ocenił, że to etap drogi Ukrainy do NATO.

"Szczegóły będą doprecyzowane w dwustronnych uzgodnieniach z Ukrainą, ale obejmować będą m.in. dostawy sprzętu wojskowego, wzmocnienie stabilności i odporności gospodarczej, zapewnienie finansowego wsparcia" - mówi Piechowska.

"Ma to być wieloletni pakiet pomocy, który ma pomóc Ukrainie w przejściu z czasów sowieckich do wyposażenia i standardów NATO oraz sprawić, by jej siły były w pełni interoperacyjne z NATO" - dodała analityczka PISM.

Marcin Furdyna