Szczyt NATO w Wilnie: Premier W. Brytanii: dobrze, że wymóg MAP dla Ukrainy został zniesiony

Brytyjski premier Rishi Sunak podczas środowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w Wilnie wyraził zadowolenie z tego, że Ukraina nie potrzebuje już Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP), co ułatwi jej drogę do NATO - przekazało jego biuro.

Jak poinformowano w komunikacie, obaj politycy omówili postępy ukraińskiej kontrofensywy, a Sunak przedstawił nowy pakiet brytyjskiego wsparcia dla Ukrainy.

"Premier z zadowoleniem przyjął fakt, że wymóg MAP dla Ukrainy został zniesiony, co ułatwi drogę do pełnego członkostwa w NATO w przyszłości. Premier i prezydent zgodzili się co do znaczenia ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, które mają zostać ogłoszone przez G7 dziś po południu. Oznaczają one nowe apogeum wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej i zapewnią Ukrainie jeszcze większy poziom odporności wobec rosyjskiej agresji, powiedział premier. Obaj zgodzili się, że ustalenia te nie zastąpią członkostwa w NATO i oczekują jak najszybszego zbudowania nowych ram bezpieczeństwa" - napisano.

Wcześniej w środę brytyjski rząd zapowiedział, że kraje grupy G7 podpiszą przy okazji szczytu NATO długoterminowe porozumienie z Ukrainą w sprawie zapewnienia jej bezpieczeństwa.