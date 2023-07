Szczyt NATO w Wilnie: Prezydent Duda: Szwecja w NATO - dodatkowe zabezpieczenie dla Polski

Przyjęcie Szwecji do NATO jest gwarancją bezpieczeństwa również dla Polski - powiedział w środę po zakończonym szczycie Sojuszu w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent skomentował decyzję prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO. "To jest niewątpliwy postęp" - zaznaczył.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w związku z tym w najbliższym czasie parlament turecki pochyli się nad tym wnioskiem. "Zakładamy, że następnie zostanie to dokonane również przez naszych sojuszników z Węgier, i że w najbliższych miesiącach dojdzie do pełnego przyjęcia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił.

Dodał, że z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest to fundamentalnie ważna decyzja. "Jest to ogromne wzmocnienie i wielki sukces NATO" - ocenił. Zauważył, że dla Polski jest to dodatkowa osłona od północy.

"Premier Estonii mocno podkreślał, że do tej pory jedynym zabezpieczeniem dla Estonii był Przesmyk Suwalski, jako jedyna droga łącząca resztę NATO z państwami bałtyckimi. Teraz od północy jest już Finlandia, wzmocniona jeszcze Szwecją - dwa potężne państwa basenu bałtyckiego" - powiedział Duda.

Przyznał, że dla Polski jest to duże wydarzenie, że wspierana przez nas Szwecja już w niedługim czasie będzie częścią Sojuszu.