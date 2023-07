Długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mogłyby okazać się mieczem obosiecznym, który dodatkowo wydłużyłby proces włączenia kraju do NATO - powiedział PAP w Wilnie minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

"Nie lubię rozmawiać o długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa, ponieważ takie rozmowy jeszcze bardziej wydłużają proces włączania do NATO. Krótkoterminowo zapewniamy Ukrainie wsparcie militarne, szkolenia, pomoc administracyjną i nawet prawną tak, żeby jak najszybciej przygotować ich do członkostwa w Sojuszu" - zaznaczył Pevkur.

"Gdybyśmy zaczęli mówić o długoterminowych gwarancjach, mogłoby się to okazać mieczem obosiecznym, który wydłuży całą drogę Ukrainy" - dodał estoński minister obrony.

Zapytany o ocenę wtorkowego komunikatu przywódców NATO, powiedział, że "oczywiście chciałby zobaczyć jasną i konkretną drogę Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, ale konieczne jest zrozumienie, że Sojusz składa się z 31 członków, którzy muszą zgodzić się co do wspólnej formuły, co nie jest procesem łatwym".

"Cieszę się natomiast, że udało nam się zawrzeć wiele ważnych punktów; to, że Ukraina będzie ostatecznie w NATO, że otrzyma jasną drogę, która będzie dokładnie monitorowana. Myślę, że bez zaangażowania Estonii nie udałoby się wysłać tak silnego sygnału dla Kijowa" - ocenił rozmówca PAP.

Liderzy NATO potwierdzili we wtorek decyzję ze szczytu w Bukareszcie, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Podjęli również decyzję o usunięciu wymogu spełnienia przez Kijów Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP).

Mówiąc o różnicach pomiędzy dwoma komunikatami, tym z Bukaresztu i tym z Wilna, Pevkur podkreślił znaczenie usunięcia MAP, "na czym bardzo zależało Estonii". "Gdy my dołączaliśmy do NATO, przedstawiono nam długą listę wymogów, które musimy spełnić. Zamiast tego sojusznicy uzgodnili sprawdzanie postępu Ukrainy corocznie" - wyjaśnił polityk.

"W Bukareszcie otrzymaliśmy wyłącznie deklarację polityczną, wtorkowa jest o wiele bardziej konkretna" - wskazał.

Minister obrony Estonii zaznaczył, że "wszyscy w Sojuszu rozumieją, Kijów także, że najpierw musimy zakończyć tę wojnę". "Dlatego Ukraina otrzyma jeszcze więcej uzbrojenia" - powiedział Pevkur.

Z Wilna Jakub Bawołek