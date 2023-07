Szczyt NATO w Wilnie: Wicepremier Ukrainy: komunikat ze szczytu nie dał jasności w sprawie naszego członkostwa w Sojuszu

Komunikat po pierwszym dniu szczytu NATO nie dał jasności w sprawie naszego członkostwa w Sojuszu, nie jest to dla nas zrozumiałe - oświadczyła w środę ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna.

Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej napisała na Facebooku, że "długie i trudne dyskusje na temat tekstu komunikatu dawały nadzieję, że sojusznicy zrobią krok do przodu, jeśli chodzi o określenie precyzyjniejszej drogi Ukrainy do członkostwa". "Jednak tak się nie stało" - wskazała Stefaniszyna i oceniła, że wynik kompromisu jest trudny do zrozumienia dla walczącej Ukrainy.

Zwróciła jednocześnie uwagę na szereg ważnych i pozytywnych kwestii, takich jak m.in. potwierdzenie przez 31 sojuszników wsparcia dla Ukrainy, zwiększenie pomocy i przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO bez konieczności realizacji Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) oraz inauguracja nowego formatu współpracy - Rady Ukraina-NATO.

"Podczas gdy rezygnacja z MAP jest rzeczywiście pozytywnym sygnałem dla Ukrainy, to jednocześnie państwa członkowskie Sojuszu rekomendują, by Ukraina kontynuowała drogę ku członkostwu w ramach (...) Rocznego Programu Narodowego. To, czym będzie ten (...) Program, zostanie określone w ramach dalszych konsultacji. Ważne, by nie pozwolić na to, aby ten instrument był wykorzystany przez pewne kraje członkowskie do zmiany warunków i ram czasowych wstąpienia Ukrainy do NATO" - oznajmiła wicepremier.

Jak zaznaczyła Stefaniszyna, Ukraina rozdziela kwestię zaproszenia do i członkostwa w organizacji. Kijów uważa, że "obecnie nie ma przyczyn odmowy zaproszenia, biorąc pod uwagę długą transformacyjną ścieżkę, którą przeszła Ukraina od czasu szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku". Zapewniła, że strona ukraińska kontynuuje pracę z partnerami, by zagwarantować szybki i klarowny ruch ku członkostwu Ukrainy w NATO.

Komunikat wydany we wtorek przez szefów państw i rządów krajów NATO głosi, że przyszłość Ukrainy jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Potwierdzamy naszą decyzję ze szczytu w Bukareszcie, że Ukraina zostanie członkiem NATO, i dziś uznajemy, że droga Ukrainy do Sojuszu nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) - podkreślono. "Będziemy mogli wystosować zaproszenie dla Ukrainy do Sojuszu, gdy sojusznicy ustalą, że warunki te zostały spełnione" - napisano w komunikacie.