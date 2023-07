Szczyt NATO w Wilnie: Zełenski do Bidena: pomysł z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy był świetny

Pomysł gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które ogłosiła dziś G7, był świetny i przyniesie prawdziwe efekty - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem. Ocenił, że szczyt NATO w Wilnie był dla Ukrainy sukcesem.

"Na koniec szczytu, myślę, że mieliśmy wielki sukces, jeśli chodzi o tę Radę (NATO-Ukraina) i gwarancje bezpieczeństwa, o których zaczęliśmy rozmawiać jeszcze w Kijowie. Widzimy, że miał pan świetny pomysł, co do którego teraz G7 podjęła decyzję i są też inne kraje, które dołączą do decyzji G7. Myślę, że to bardzo pomoże i będzie miało prawdziwy efekt" - oświadczył Zełenski na początku spotkania z Bidenem na marginesie szczytu NATO.