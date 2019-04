Szczyt UE-Japonia. Będzie wspólna praca nad reformą Światowej Organizacji Handlu

Potwierdzenie opartego na ustalonych zasadach porządku międzynarodowego, promocja wolnego handlu, a także przygotowania do szczytu G20 w czerwcu w Osace były tematami szczytu UE-Japonia, który odbył się w Brukseli.

Reforma WTO będzie ważnym tematem trwającego obecnie przewodnictwa Japonii w G20.

UE i część krajów stara się przeprowadzić największą reformę w 24-letniej historii organizacji po tym, gdy w ramach WTO przestał działać globalny arbitraż handlowy.

Powodem impasu jest blokowanie przez USA nominacji sędziów i grożenie wycofaniem się z WTO.

Ze strony unijnej wzięli w nim udział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a z Japonii premier tego kraju Shinzo Abe.



"Nasze strategiczne partnerstwo nigdy nie było silniejsze. Opiera się ono na wspólnych wartościach liberalnej demokracji, prawach człowieka i naszym zaangażowaniu w otwartość, współpracę oraz wolny i sprawiedliwy handel" - mówił na wspólnej konferencji prasowej Tusk.



UE i Japonia zakończyły niedawno prace nad umową o partnerstwie gospodarczym. Porozumienie, które tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu, weszło w życie przed dwoma miesiącami. Juncker przyznał, że od tego czasu pojawiło się kilka drobnych kwestii do rozwiązania, ale zapewnił, że obie strony sobie z tym poradzą.



"Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy na dobrej drodze. Korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw są już namacalne. Połączyliśmy dwie gospodarki, które odpowiadają za 1/3 globalnego PKB. Stworzyliśmy przez to nowy, powiększony rynek obejmujący ponad 600 mln ludzi" - zaznaczył szef Komisji. Jak przekonywał, gdy tylko to porozumienie rozwinie swój potencjał w pełni, zniknie 99 proc. taryf na dobra importowane z Japonii do UE.



Juncker podkreślał również, że Japonia i UE będą pracować wspólnie nad reformą Światowej Organizacji Handlu (WTO). UE chciałaby m.in. nowych zasad dotyczących subsydiowania produkcji przemysłowej i transferu technologii. "My i strona japońska jesteśmy przekonani, że WTO to najlepsze ramy, aby zagwarantować uczciwe warunki konkurencji na świecie" - oświadczył przewodniczący KE.



Premier Japonii zaznaczył, że uważa, iż rola, jaką odgrywa WTO, jest bardzo ważna. Wskazał zarazem, że "w handlu, w przemyśle zachodzą duże zmiany i WTO nie nadąża za nimi". Dodał, że "przed organem apelacyjnym WTO jest wiele wyzwań".



Reforma WTO będzie ważnym tematem trwającego obecnie przewodnictwa Japonii w G20. UE i część krajów stara się przeprowadzić największą reformę w 24-letniej historii organizacji po tym, gdy w ramach WTO przestał działać globalny arbitraż handlowy. Powodem impasu jest blokowanie przez USA nominacji sędziów i grożenie wycofaniem się z WTO.



Tematem rozmów na szczycie była też sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Tusk wzywał władze Korei Północnej, by zaangażowały się konkretnie na rzecz denuklearyzacji i całkowitego, nieodwracalnego i możliwego do zweryfikowania zlikwidowania swojego potencjału broni jądrowej.



Wcześniej w czwartek we Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie odbył się szczyt przywódców Rosji i Korei Północnej, Władimira Putina i Kim Dzong Una.



Abe mówił, że UE i Japonia uzgodniły, także w świetle tego wydarzenia, że będą blisko współpracować, by doprowadzić do denuklearyzacji półwyspu.



Premier Japonii wypowiedział się również o brexicie, podkreślając, że firmy z jego kraju zainwestowały w Wielkiej Brytanii, traktując ten kraj jako bramę do UE. Jak zaznaczył, wyście Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy to coś, czego Tokio chciałoby uniknąć za wszelką cenę. "Mamy nadzieję na łagodny brexit" - oświadczył.