Szczyt UE o kolejnych sankcjach dla Rosji. Do porozumienia daleko

W poniedziałek, 30 maja w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej, na którym zapaść mają wyczekiwane decyzje odnośnie kolejnego, szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Unijni urzędnicy są dobrej myśli, co do wyniku szczytu, jednak zdecydowane postawa Węgier świadczy, że do porozumienia między przywódcami państw unijnych wciąż jeszcze daleko.

Rosyjska agresja na Ukrainę, obronność, energetyka oraz bezpieczeństwo żywnościowe są głównymi tematami rozpoczynającego się w poniedziałek (30 maja) dwudniowego szczytu UE, na którym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Sporną kwestią między unijnymi przywódcami jest zwłaszcza kwestia embarga na rosyjskie surowce.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wyraził w poniedziałek przekonanie, że unijnym przywódcom, którzy zebrali się w Brukseli na szczycie uda się osiągnąć porozumienie.

Innego zdania jest przywódca Węgier. - Nie ma żadnego porozumienia w sprawie embarga na import rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej - oświadczył przed rozpoczęciem szczytu Viktor Orban.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przywódcy unijni prawdopodobnie zgodzą się, że embargo na ropę jest potrzebne, ale jego wejście w życie będzie wymagało dodatkowych negocjacji i ustalenia szczegółów.

"Ważne jest, aby podjąć decyzję w sprawie szóstego pakietu sankcji. Nadszedł na to czas i jestem przekonany, że wspólnie będziemy w stanie podjąć decyzję. W ostatnich godzinach poczyniliśmy postępy i mam nadzieję, że będziemy w stanie podjąć decyzję w tej ważnej kwestii" - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej.

W porozumienie wierzy także kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który jest przekonany, że "wcześniej czy później" uda się osiągnąć konsensus wśród przywódców państw UE.

"Wszystko, co słyszę, brzmi tak, jakby mogło dojść do konsensusu - i prędzej czy później to nastąpi" - powiedział dziennikarzom Scholz, wyrażając nadzieję, że UE nadal będzie zjednoczona w swojej reakcji wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

O konieczności wdrożenia kolejnego pakietu sankcji na Rosję i odcięcia jej od dochodów, pozwalających kontynuować wojnę w Ukrainie, mówił także w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

"Musimy zadać sobie pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, aby ta wojna skończyła się jak najszybciej i żeby skończyła się zwycięstwem Ukrainy" - mówił premier.

Jak wskazał Morawiecki, "ten szósty pakiet sankcji, który będziemy dzisiaj tutaj dyskutować, musi zawierać także te najdalej posunięte żądania z naszej strony, czyli jednocześnie odcięcie Rosji od dochodów, które pozwalają Rosji toczyć tę wojnę". "To dlatego domagamy się, aby częścią szóstego pakietu była również ropa naftowa" - podkreślał.

"Skończmy kupować ropę naftową od Rosji - to jest nasz podstawowy postulat" - apelował szef rządu.

Najnowszy projekt konkluzji mówi, że Rada Europejska zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami.

Stanowczo przeciwko rezygnacji z rosyjskich surowców konsekwentnie wypowiadają się Węgrzy.

"Nie ma żadnego porozumienia w sprawie embarga na import rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej" - oświadczył w poniedziałek w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu Victor Orban.

Cała sytuacja w której się znaleźliśmy jest trudna i została stworzona przez Komisję Europejską. Odpowiedzialność za to, że nie mamy porozumienia spoczywa na KE" - oznajmił Orban, dodając, że propozycja embarga na ropę naftową nie została właściwie skonsultowana z Budapesztem i nie uwzględnia zagrożenia dostaw energii dla jego kraju.

"Stanowisko Węgier jest bardzo proste: energia to ważna kwestia, dlatego najpierw potrzebujemy rozwiązań, a potem sankcji. Do tej pory, pierwsze pięć pakietów sankcji zostało przyjętych w odwrotnej kolejności - najpierw sankcje, a potem poszukiwanie rozwiązań i myślenie o konsekwencjach. W przypadku energii jest to ryzykowne, to poważna sprawa. Dlatego musimy zmienić nasze podejście - najpierw rozwiązania, potem sankcje. Propozycja, którą teraz mamy jest zła. Jesteśmy gotowi poprzeć szósty pakiet, jeśli znajdą się w nim rozwiązania dla węgierskiego bezpieczeństwa dostaw energii" - podkreślił.

Zastrzegł jednocześnie, że pomysł wyłączenia z embarga ropy dostarczanej rurociągami, który znalazł się w najnowszym projekcie konkluzji szczytu Rady Europejskiej, jest krokiem w dobrym kierunku.

"Rozwiązanie dotyczące rurociągu nie jest złe. To właściwe podejście. Ale potrzebujemy gwarancji, że jeśli dojdzie do awarii rurociągu z rosyjską ropą na Ukrainie, to dostaniemy rosyjską ropę z innych źródeł" - zaznaczył Viktor Orban.

Szefowa KE Ursula von der Leyen, wchodząc do budynku Rady w Brukseli powiedziała, że UE nie osiągnęła jeszcze porozumienia ws. unijnych sankcji na rosyjską ropę. „Ale jestem przekonana, że później będzie taka możliwość” -