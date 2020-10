Szczyt UE: sytuacja epidemiczna w Europie bez precedensu

Przywódcy państw i rządów krajów UE uznali w czwartek na szczycie w Brukseli, że sytuacja epidemiczna w Europie jest bezprecedensowa i niepokojąca. Liderzy wezwali do większej koordynacji działań. Rada Europejska ma wracać regularnie do tego tematu.

Choć kwestia pandemii miała być dyskutowana w piątek, punkt ten został przesunięty na czwartkowy wieczór, bo debata na temat klimatu była krótsza niż zakładano. Rozmowy liderów zakończyły się w czwartek krótko przed północą.

Z wniosków końcowych z posiedzenia wynika, że szefowie państw i rządów z zadowoleniem przyjęli dotychczasowe postępy dotyczące ogólnej koordynacji na szczeblu UE ws. Covid-19.

We wtorek unijni ministrowie ds. europejskich podjęli decyzję dotyczącą koordynacji środków w sprawie ograniczenia przemieszczania się w UE. Na jej podstawie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ma publikować co tydzień mapę państw UE z podziałem na regiony, które będą opatrzone odpowiednimi kolorami: czerwonym, pomarańczowym, zielonym oraz szarym. Krajom UE nie udało się natomiast osiągnąć porozumienia w sprawie długości oraz warunków dotyczących poddawania się kwarantannie.

Dlatego liderzy wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do kontynuowania koordynacji, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących kwarantanny, śledzenia kontaktów transgranicznych, strategii testowania, wspólnej oceny metod badawczych, wzajemnego uznawania testów oraz tymczasowych ograniczeń podróży do UE, które nie są niezbędne. Rada Europejska ma regularnie powracać do tej sprawy.

Liderzy z zadowoleniem przyjęli prace na szczeblu UE nad opracowaniem i szczepionki. Podkreślili potrzebę sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do niej. Rada Europejska w konkluzjach zachęca również państwa członkowskie i instytucje unijnej do dalszej współpracy w tym zakresie na szczeblu globalnym.

Przywódcy UE wznowią rozmowy w piątek o godz. 9.30. Mają rozmawiać o sprawach międzynarodowych w tym o działaniach Turcji we wschodniej części morza śródziemnego, a także Rosji i Białorusi.