"Szczyt w Kijowie powinien stanowić potężny impuls dla integracji Ukrainy z UE"

Szczyt w Kijowie powinien stanowić potężny impuls polityczny dla dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Ukraina jest zdeterminowana, by jak najszybciej stać się częścią rynku wewnętrznego UE - mówi ambasador Ukrainy przy UE Wsewołod Czencow.

Czencow podkreśla, ze 24. szczyt Ukraina-UE będzie wyjątkowy ze względu na status Ukrainy jako kraju kandydującego oraz kontynuację przez Rosję pełnoskalowej wojny.

Unia Europejska i Ukraina chcą poszerzyć zakres współpracy energetycznej i zainicjować partnerstwo strategiczne w zakresie gazów odnawialnych, dzieląc wspólne podejście do zmniejszania zależności od importu paliw kopalnych.

Czencow podkreśla, że skala zniszczeń na Ukrainie jest ogromna, a gospodarka kraju nie przeżyła takiego szoku od czasów II wojny światowej.

"We współpracy z UE opracowujemy techniczne kwestie przygotowania do procesu negocjacji akcesyjnych. 24. szczyt Ukraina-UE powinien stanowić potężny impuls polityczny dla dalszych działań zmierzających do rozpoczęcia tych negocjacji" - powiedział.

Ukraina - jak mówił - liczy na polityczne poparcie dla integracji z rynkiem wewnętrznym UE, co byłoby jednym z kluczowych rezultatów szczytu.

"Ukraina jest zdeterminowana, by jak najszybciej stać się częścią rynku wewnętrznego UE we wszystkich kluczowych sektorach - przemyśle ciężkim, rolnictwie, energetyce, usługach cyfrowych, transporcie, sferze finansowej, cłach - co zapewni spełnienie kryteriów członkostwa" - wskazał.

"Liczymy na stanowczy sygnał poparcia ze strony UE w sprawie naszego pragnienia włączenia do wspólnego obszaru roamingowego UE. (...) Jednocześnie oczekujemy, że wspólne oświadczenie w sprawie łączności między europejskimi i ukraińskimi operatorami telefonii komórkowej będzie obowiązywało do zakończenia brutalnej wojny w Rosji lub do czasu przystąpienia Ukrainy do wspólnej przestrzeni roamingowej UE" - powiedział.

Jak dodał, chodzi o zapewnienie przystępnych cenowo środków komunikacji dla milionów Ukraińców przebywających w UE z powodu trwającej wojny z Rosją.

"Ukraina ma znaczny potencjał w zakresie produkcji czystej energii"

"Ukraina ma znaczny potencjał w zakresie produkcji czystej energii i jest wskazana w unijnej strategii wodorowej jako jeden z kluczowych partnerów UE w produkcji i dostawach ekologicznego wodoru. Zależy nam, aby to partnerstwo stało się integralną częścią kompleksowego planu powojennej odbudowy Ukrainy i położyło podwaliny pod budowę neutralnego dla klimatu systemu energetycznego opartego na paliwach odnawialnych i niskoemisyjnych oraz efektywności energetycznej" - powiedział Czencow.

Jak dodał, biometan jest obecnie uważany za najbardziej obiecujący do wdrożenia w krótkim i średnim okresie. "Potencjał ukraińskiej sieci gazowej może zostać wykorzystany do transportu biometanu i innych gazów odnawialnych z Ukrainy do Europy. Może to zwiększyć atrakcyjność ekonomiczną produkcji biometanu na Ukrainie" - wskazał.

Zdaniem ambasadora, wizyta kolegium Komisji Europejskiej jest ważnym sygnałem poparcia dla Ukrainy, zarówno w kontekście wojny, jak i zbliżającego się procesu negocjacyjnego w sprawie członkostwa Ukrainy w UE.

"Nie bez znaczenia jest również fakt, że wizyta ta odbywa się w przededniu 24. Szczytu Ukraina-UE, co umożliwia (...) pełne omówienie naszej europejskiej agendy integracyjnej w ramach pierwszego wspólnego posiedzenia kolegium a rządem Ukrainy. To spotkanie inicjuje nowy poziom interakcji instytucjonalnych między Ukrainą a UE, biorąc po uwagę status Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE" - wskazał.

Ukraina planuje zaprezentować na spotkaniu wyniki realizacji zaleceń Komisji Europejskiej oraz omówić techniczne aspekty przygotowania Ukrainy do procesu negocjacyjnego, w szczególności w kontekście dostosowania prawodawstwa do prawa unijnego.

Strata ekonomiczna Ukrainy w wyniku wojny to setki miliardów dolarów

Czencow podkreśla, że skala zniszczeń na Ukrainie jest ogromna, a gospodarka kraju nie przeżyła takiego szoku od czasów II wojny światowej.

"Następuje radykalna zmiana nie tylko w systemie powiązań międzysektorowych, ale także w strukturze całej gospodarki. Strata ekonomiczna to setki miliardów dolarów amerykańskich. Gospodarka Ukrainy przeżyła duży negatywny szok, PKB skurczył się o co najmniej 30 proc. Straciła od 30 proc. do 50 proc. swoich zdolności produkcyjnych, a straty skoncentrowały się na wschodniej Ukrainie. Walki toczą się na obszarze, na którym wytwarzanie jest prawie trzy czwarte PKB Ukrainy i przed wojną zatrudnionych było ok. 10 mln osób - czyli prawie 64 proc. zatrudnionej ludności" - wskazał.

"W rezultacie w 2022 roku mieliśmy lukę finansową w wysokości ok. 5 mld euro miesięcznie, która powiększała się każdego dnia. W tym roku taka luka finansowa będzie na poziomie 3-4 mld euro. W związku z tym jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym partnerom, a zwłaszcza UE za wsparcie decyzji o zatwierdzeniu nowego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości 18 mld euro na rok 2023. Dla nas taka pomoc finansowa jest kluczowa, ponieważ pomoże nam ustabilizować sytuację makroekonomiczną w kraju" - podsumował.