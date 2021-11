Szczyt Xi-Biden. O odwilży nie ma mowy

Wirtualne spotkanie prezydenta USA Joe’go Bidena i prezydenta Chin Xi Jinpinga 15 listopada trwało ponad trzy i pół godziny. Sam fakt rozmowy po ponad dziesięciu miesiącach od objęcia urzędu przez Bidena można uznać za przejaw normalizacji. Jednak na próżno doszukiwać się przełomu w napiętych relacjach między Waszyngtonem a Pekinem.

Nadzieję na intensyfikację współpracy i porozumienie między Pekinem a Waszyngtonem można wiązać z kwestiami klimatycznymi. Podczas konferencji klimatycznej COP26 Chiny ze Stanami Zjednoczonymi wydały wspólną deklarację zobowiązując się do wzmocnienia działań na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że prezydent Xi w przeciwieństwie do Bidena nie wziął udziału w COP26.Gotowość do współdziałania klimatycznego została podtrzymana podczas szczytu Xi-Biden, co może dawać nadzieję na podjęcie konkretnych kroków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. W Waszyngtonie co i raz pojawiają się jednak obawy, że Chiny będą chciały uzależniać wprowadzanie polityk proklimatycznych od ustępstw w sprawach takich jak sytuacja na Morzu Południowochińskim, prawa człowieka, wspomniany już Tajwan czy konflikt handlowy z USA.Chińskie emisje gazów cieplarnianych przekraczają sumę emisji USA i UE. Z drugiej jednak strony, Państwo Środka jest jednym z największych na świecie inwestorów w energię odnawialną: panele słoneczne i turbiny wiatrowe.