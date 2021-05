Szef BBN: nadchodzący szczyt NATO będzie przygotowywał koncepcję strategiczną Sojuszu

Szczyt NATO w połowie czerwca będzie przygotowywał koncepcję strategiczną Sojuszu - oświadczył w czwartek w Brukseli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę prowadzi do zmiany paradygmatu działania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"NATO się zmienia. Nadchodzący szczyt przygotowuje zmianę paradygmatu, w którym NATO przez ostatnie lata funkcjonowało. Był to paradygmat ekspedycyjny - misji natowskich na zewnątrz Sojuszu" - mówił szef BBN, który podczas wizyty w Brukseli przygotowuje wizytę prezydenta Andrzeja Dudy.

"Agresja (Rosji) na Ukrainę zmieniła tę perspektywę. Teraz mamy do czynienia z całym procesem adaptacji, powrotu do korzeni NATO, czyli do kolektywnej obrony. Do obrony przeciwko zagrożeniom, wśród których jako jedno z głównych jest definiowana agresywna polityka rosyjska, ale też inne wyzwania, związane chociażby z terroryzmem" - wyliczał Soloch.

Jak podkreślił, oczekiwanie Polski i innych sojuszników jest takie, że czerwcowy szczyt będzie przygotowywał koncepcję strategiczną NATO, która zostanie ogłoszona na szczycie następnym - za rok.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz