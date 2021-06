Szef BBN: szczyt uwzględnił sprawy ważne dla Polski i regionu

Z punktu widzenia Polski ważne, że szczyt NATO uwzględnił w deklaracji końcowej sprawy ważne dla naszego kraju i regionu, w tym związane z Ukrainą i Białorusią – powiedział szef BBN Paweł Soloch.

W poniedziałek w Brukseli przywódcy państw i rządów krajów NATO zapowiedzieli w deklaracji końcowej szczytu wolę zmian na rzecz dostosowania Sojuszu do nowych wyzwań, w tym zmiany klimatu i rosnącego znaczenia Chin. Podtrzymali deklarację z 2008 działań na rzecz przyjęcia Ukrainy, wyrazili zaniepokojenie działaniami Rosji, a także dławieniem protestów na Białorusi.

"Poza przyjęciem raportu 2030 i prac nad nową koncepcją strategiczną, która ma być przyjęta w przyszłym roku, podkreśleniem wymiaru wojskowego i znaczenia odstraszania, ważne jest też, że w deklaracji końcowej znalazły się dwie sprawy istotne z naszego, regionalnego punktu widzenia" - powiedział szef BBN we wtorek PAP. Soloch towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który ze szczytu NATO przyleciał do Bratysławy, gdzie weźmie udział w konferencji GLOBSEC.

"W kontekście Białorusi, autorytarnego reżimu Łukaszenki i porwania samolotu, ważne jest wyrażenie zaniepokojenia restrykcjami władz wobec mniejszości polskiej. Chcieliśmy też, żeby wybrzmiało wsparcie dla proatlantyckich aspiracji Ukrainy, zaznaczyć znaczenie polsko-litewsko-ukraińskiej brygady dla budowania kompatybilności struktur wojskowych Ukrainy i NATO" - zaznaczył.

Według Solocha szczyt należy postrzegać także "w szerszym kontekście aktywności prezydenta" na spotkaniu i w poprzednich tygodniach. Szef BBN zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda podczas brukselskiego szczytu spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji, premierem Wielkiej Brytanii, przed szczytem z prezydentem Turcji, a za dwa dni ma się spotkać z prezydentem Niemiec. Dodał, że spotkanie z premierem Macedonii Północnej, która weszła do NATO wiosną 2020 r., jest wyrazem poparcia Polski dla procesu rozszerzania Sojuszu. "Na to trzeba spojrzeć w kontekście wcześniejszej wizyty naszego prezydenta w Gruzji, gdzie udzielił silnego poparcia pronatowskim aspiracjom tego kraju, trzeba również pamiętać o polsko-rumuńskiej inicjatywie zawiązania Bukareszteńskiej Dziewiątki" - powiedział Soloch, przypominając majowy szczyt grupy B9 w Bukareszcie, w którym zdalnie wzięli udział prezydent USA Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To spowodowało - dodał Soloch - że "prezydent Biden spory fragment swojego wystąpienia na szczycie poświęcił Bukareszteńskiej Dziewiątce".

"Prezydent USA spotkał się także z przywódcami trzech krajów bałtyckich. Wydaje się więc,, że zarówno w komunikacie końcowym, jak i poprzez tego typu spotkania zostało podkreślone znaczenie wschodniej flanki NATO" - podsumował szef BBN.

Zwrócił zarazem uwagę na "spotkania z naszymi zachodnioeuropejskimi sojusznikami" i rozmowę z prezydentem Emmanuelem Macronem. "Rozmowa dotyczyła nie tylko spraw wojskowych, ale także współpracy energetycznej" - powiedział Soloch, podkreślając zapowiedź przyznania Polsce statusu państwa ramowego w Eurokorpusie.

Przypomniał, że przed kilku laty Polska zamierzała redukować swoje zaangażowanie w tę strukturę. "Uważaliśmy, że Eurokorpus jest organizacją jednowymiarowo nakierowana na działania w ramach Unii Europejskiej, a byliśmy zainteresowani tym, by służyła ona i UE, i NATO. Po kilku latach udało się stworzyć warunki, dzięki którym Polska w tym wymiarze europejskim, ale w łączności z NATO, należy do struktury, w której główną rolę odgrywa Francja" - zauważył Soloch.

"Pokazujemy, że naszym priorytetem są relacje transatlantyckie, ale potrafimy też współpracować z takimi sojusznikami jak Francja, której optyka jest dość specyficzna, bardzo europejska" - dodał.

z Bratysławy Jakub Borowski