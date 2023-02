Szef biura PISM w Waszyngtonie: Biden podkreślił znaczenie NATO, chciał się też pokazać jako mocny lider

Przemówienie Bidena było zdecydowanie skierowane na zewnątrz. Prezydent podkreślił znaczenie NATO, ale chciał się też pokazać, również w samych Stanach Zjednoczonych, jako mocny lider - powiedział w rozmowie z PAP Paweł Markiewicz, dyrektor biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) w Waszyngtonie.

Markiewicz podkreślił, że Biden jest człowiekiem w starszym wieku, który jednak będzie prawdopodobnie kandydował na prezydenta w 2024 roku. "Przez ten wyjazd do Kijowa chciał pokazać się jako człowiek, który może to wszystko pociągnąć jeszcze przez jedną kadencję" - dodał.

"Bardzo ciekawym momentem było to, kiedy Biden zwrócił się bezpośrednio do Rosjan tłumacząc, że to nie jest wojna przeciwko nim" - powiedział analityk.

Słowa prezydenta były według Markiewicza potwierdzeniem tego, co mówił w zeszłym roku: że sojuszu kierowany przez USA się utrzymuje i będzie wspierał Ukrainę, dopóki ta nie wygra wojny.

"Biden kilka razy podziękował Polsce za przyjęcie uchodźców ukraińskich" - zauważył dyrektor biura PISM w Waszyngtonie.

Prezydent USA położył w swoim przemówieniu bardzo mocny akcent na sojusz i relacje z partnerami. "Przypomniał między innymi o szczycie NATO w USA w 2024 roku, czyli w 75. rocznicę powstania aliansu" - powiedział Markiewicz.

"Biden podkreślił również działalność partnerów amerykańskich na Pacyfiku, czyli w całkiem innym regionie świata" - zauważył analityk.

Prezydent USA wygłosił we wtorek przemówienie w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. W przemówieniu amerykański przywódca podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu. Dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Marcin Furdyna