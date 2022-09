Szef brytyjskiego MSZ: Ukraina musi wygrać, jej walka o wolność to nasza walka

Walka Ukrainy o wolność to nasza walka o wolność, Ukraina musi wygrać - powiedział w czwartek szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zapowiedział wsparcie Ukrainy "tak długo, jak to konieczne".

"Wojna Putina to nie tylko atak na Ukrainę, to atak na Kartę Narodów Zjednoczonych i atak na normy międzynarodowe, które nas wszystkich chronią, więc będziemy wspierać naszych ukraińskich przyjaciół tak długo, jak to konieczne" - powiedział Cleverly w swoim wystąpieniu.

"Walka Ukrainy o wolność jest walką świata o wolność. To nasza walka o wolność. I jeśli ukraińska suwerenność i terytorium nie są szanowane, żadne państwo nie jest naprawdę bezpieczne. To są powody dla których Ukraina może i musi wygrać" - dodał.