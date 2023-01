Szef CSU wzywa kanclerza do zdymisjonowania minister obrony Niemiec

Szef CSU Markus Soeder wezwał w piątek kanclerza Niemiec Olafa Scholza (SPD) o natychmiastowe odwołanie minister obrony Christine Lambrecht (SPD). Jego zdaniem Lambrecht od początku sprawowania swojej funkcji nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami.

"Każdy kolejny dzień zwiększa niestabilność. A jeśli ona (Lambrecht) sama nie jest w stanie tego zauważyć, to powinien zadziałać kanclerz federalny. To jest prawdziwe przywódcze zadanie dla kanclerza" - ocenił Soeder podczas partyjnej konwencji. Jego zdaniem, "absolutną słabością przywódczą" Scholza jest to, że tak kluczowe ministerstwo staje się słabym punktem rządu.

"Federalne ministerstwo obrony jest najważniejszym resortem z punktu widzenia wiarygodności Niemiec jako partnera w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Tymczasem przez cały rok niczego tam nie dokonano. Jest wpadka za wpadką" - podkreślił Soeder.

Ostatnie działania minister Christine Lambrecht spotykają się ze zdecydowaną krytyką opozycji, SPD jednak ją broni

Lambrecht po raz kolejny spotkała się z ostrą krytyką dzięki filmowi, który opublikowała na Instagramie w sylwestra. Podsumowała w nim rok 2022, który zdominowała rosyjska inwazja na Ukrainę, a jej słowa zagłuszane były przez strzelające w Berlinie petardy. Wspomniała, że "w środku Europy szaleje wojna", ale dla niej był to osobiście czas "pełen specjalnych wrażeń" oraz "wielu, wielu spotkań z ciekawymi i wspaniałymi ludźmi".

Minister Lambrecht, mimo niefortunnej wypowiedzi, nadal cieszy się "pełnym zaufaniem" kanclerza Olafa Scholza - poinformował w środę w Berlinie zastępca rzecznika rządu RFN Wolfgang Buechner.