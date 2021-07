Szef dyplomacji UE: Kuba potrzebuje wewnętrznych reform

Demonstracje na Kubie są odzwierciedleniem uzasadnionych żądań ludności w sprawie dostępu do żywności, leków, wody i energii, a także wolności wypowiedzi i wolności prasy - oświadczył w czwartek w imieniu Unii Europejskiej wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell.

11 lipca na Kubie wybuchły protesty w związku z pogłębiającą się biedą i trudnościami w dostępie do żywności, lekarstw oraz szczepionek przeciwko Covid-19. Choć manifestacje miały pokojowy charakter, zostały spacyfikowane przez policję, której liczni funkcjonariusze wmieszali się w tłum, udając cywilów. Uwięzionych zostało ponad 600 osób.

"Bardzo uważnie śledzimy rozwój wydarzeń na Kubie. Demonstracje są tam odzwierciedleniem uzasadnionych żądań ludności dostępu do żywności, leków, wody i energii, a także wolności wypowiedzi i wolności prasy. Wraz z sytuacją związaną Covid-19, niedobory te spowodowały wzrost zapotrzebowania na prawa obywatelskie i polityczne oraz demokrację" - czytamy w oświadczeniu UE.

Wspólnota zadeklarowała, że jest zaniepokojona stłumieniem protestów, a także aresztowaniami demonstrantów i dziennikarzy.

"Popieramy prawo wszystkich obywateli Kuby do pokojowego wyrażania swoich poglądów, do wysuwania żądań zmian, a także do gromadzenia się w celu wyrażenia swoich opinii, w tym w internecie. Wzywamy rząd kubański do poszanowania praw człowieka i wolności zapisanych w konwencjach praw człowieka. Wzywamy do uwolnienia wszystkich zatrzymanych demonstrantów, wysłuchania głosów swoich obywateli i podjęcia dialogu na temat ich skarg" - zaapelowała Unia.

"Naród kubański cierpi i rząd powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, aby temu zaradzić. Z zadowoleniem przyjmujemy zniesienie restrykcji dla podróżnych, umożliwiające im przywożenie nieograniczonych ilości żywności i leków, jako pierwszy krok we właściwym kierunku" - podkreśliła UE.

Jej zdaniem rozwiązanie naglących problemów Kubańczyków wymaga wewnętrznych reform gospodarczych.

"Handel zagraniczny i inwestycje odgrywają kluczową rolę w modernizacji kraju. (...) UE jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do poprawy warunków życia Kubańczyków w kontekście naszego partnerstwa ustanowionego na mocy umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą" - zapewniła Wspólnota.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz